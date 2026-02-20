Songs of Conquest dostane příběhové DLC Rise Eternal. Nekromant Kastus Maal vstává z hrobu
zdroj: Lavapotion

20. 2. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Songs of Conquest: Rise Eternal
Songs of Conquest: Rise Eternal
Songs of Conquest: Rise Eternal
Studio Lavapotion koncem minulého roku představilo jízdní řád nového obsahu do tahové strategie Songs of Conquest. Zaměří se především na příběh, už prosincová bezplatná aktualizace představila novou formu vyprávění skrze příběhové mise zvané Tales. Ukázku předvedla cesta kovářky Mehry Wondercraft, na kterou za několik dní naváže Kastus Maal.

Nekromant se v oznámeném přídavku Rise Eternal rozhodl vstát z hrobu, aby se pomstil ve jménu Neviditelného společenstva. Podle vývojářů nepůjde jen o přehlídku jeho hanebných činů, ale také o osobní příběh o smyslu života (a smrti) ve světě hry.

<span>Songs of Conquest vypadá jako pořádný nástupce Heroes of Might and Magic. Překoná tahle hra svého předchůdce? A nebo má co dohánět?</span>zdroj: vlastní video redakce

Povstalý učenec má predispozice k nekromancii, proto pro nemrtvé působí jako magnet. Jejich zástupy mu jsou připraveny sloužit ve jménu císařovny, aby s nimi prozkoumal čtyři nové mapy. Na nich objeví mocné artefakty, které mu propojením propůjčí nezanedbatelné bonusy a výhody v téměř bezchybné kombinaci tahových bitev a řešení politických pletich.

„Během vývoje a po vydání se Songs of Conquest neustále rozšiřovalo prostřednictvím významných aktualizací, nových kampaní, herních režimů a vylepšení herní kvality života. Rise Eternal je prvním DLC, které posouvá vpřed příběh a rozvíjí hrdiny i frakce, které se v něm vyskytují,“ píše se v tiskové zprávě.

Songs of Conquest
Novinky
Songs of Conquest rozšíří frakce inspirovaná čínskou mytologií

Na rozdíl od předchozích aktualizací tentokrát nepůjde o bezplatný obsah. Cenovka zatím známá není, ale jistě se odhalí nejpozději v den vydání 5. března.

Čekání si mezitím budete moct zkrátit s demoverzí minimalistického spin-offu Wielders of the Essence, na němž pracuje menší část studia Lavapotion. Vychází z osvědčené „automatizované“ hratelnosti Vampire Survivors a vyzkoušíte si ho hned v pondělí na startu dalšího Steam Next Festu.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
