Slušný start Highguardu sráží naprostá většina negativních recenzí

Včera bez větší pompy a parády odstartovala nová hrdinská střílečka Highguard, kterou si i přes nezáviděnihodnou situaci zahrálo na Steamu v jeden moment najednou přes 97 tisíc lidí. Velmi slušná čísla prvního dne ukazují na to, že řada lidí se nenechá dramatem na internetu odradit a hru si raději vyzkoušejí sami. Navíc, když je zdarma.
Highguard nemá lehký start. K oznámení došlo v na prosincových The Game Awards, kdy hra dostala lukrativní slot v samém závěru show, zakterý navíc nemusela platit. Geoffu Keighlemu se projekt natolik líbil, že hře dal exkluzivní margetingový slot. Ve výsledku to byla ale danajský dar. Diváci očekávali na konec The Game Awards nějakou pecku a multiplayerová střílečka pro ně byla spíše zklamáním.
Navíc z prvních dojmů hra nepůsobí příliš originálně. Možnost osedlat různá mýtická stvoření nezakryla podobnost třeba s Overwatch nebo Apex Legends, a to i přes to, že na hře pracují veterání z Respawnu, kteří mají v portfoliu jedny z nejlepších stříleček poslední doby – Titanfall 2.
I přes relativně vysoký zájem v den vydání ale na Steamu u hodnocení hry rudě svítí spíše záporné recenze. Z více než 18 tisíc recenzí je jich pozitivních pouze necelá třetina. Nejčastěji se hře vyčítá příliš nízký počet hráčů v zápase a velké mapy, kvůli kterým jsou krátké přestřelky vyplněné nudným zdoláváním rozhlelých lokací.
„Je mi prostě líto vývojářů. Ta hra očividně nebyla navržená ani připravená na takovou míru pozornosti a kritického zkoumání. Mapa má velikost Lotyšska, ale většinu času trávíte pobíháním po mapě a hledáním něčeho, co by šlo zabít. Hra se prezentuje jako rychlá střílečka, ale zároveň vás obchodník nutí těžit vzácné kovy, abyste měli na nákup věcí. Postavy jsou naprosto mdlé a nezajímavé a výtvarný směr působí, jako by vzali každý cool nápad a hodili ho do jednoho kotle – Co kdyby tam byla magie? Co kdyby tam byly zbraně? Co kdybyste mohli jezdit na medvědovi? Co kdyby tam byl Excalibur? Co kdyby tam byla obří obléhací věž? Ta hra není zábavná ani zajímavá,“ píše uživatel s přezdívkou Rounderhouse.
Shewas17daleur41 zase píše: „Mapy v téhle hře jsou na režim 3v3 příliš velké, jejich velikost by dávala mnohem větší smysl spíš pro 5v5 nebo 6v6. Střelba je sice pocitově fajn, ale působí nenápaditě. Zvuk je podivný – často máte pocit, že jsou hráči nad vámi, i když jsou ve skutečnosti před vámi, a naopak. Tahle hra potřebuje opravdu hodně práce, aby se aspoň přiblížila tomu, čím měla podle hype být.“
Uživatel s přezdívkou Sqwigly zase míní: „Po třech zápasech končím. Struktura hry je prostě divná – obranná fáze nedává žádný smysl, když jsou všechny důležité zdi a dveře v každém kole stejné a stejně je možné je vyhodit do povětří. V lootovací fázi je mapa na 3v3 příliš velká a prázdná). Mnohem větší smysl by to dávalo s režimem 10v10 nebo něčím podobným, protože 3v3 na tak obrovském prostoru prostě nefunguje – buď se musíte držet v chumlu a dělit se o loot, nebo jste tak daleko od týmu, že nemáte žádnou šanci na oživení. Bohužel pokud tivám základní herní režim nesedne, máte smůlu, protože žádný jiný k dispozici není. A navíc je to prostě ošklivá hra.“
I mezi pozitivními názory převažují výtky na slabou optimalizaci, své fanoušky však Highguard má. Otázkou samozřejmě je, na jak dlouho a jestli u hry vydrží, aby neupadla v zapomnění a stihla si vytvořit oddanou komunitu. Zemětřesení mezi hrdinskými střílečkami se tedy zatím nekoná a bude vůbec s podivem, jestli se třeba o víkendu počet souběžně hrajících lidí podaří překonat.
Tvůrci z Wildlight Entertainment si ale z prvních reakcí nedělají těžkou hlavu. Spoluzakladatel a šéf studia Dusty Welch se v den vydání vyjádřil pro Variety, že Highguard se nechce vydat cestou titulů, které po krátké době skončily. Konkrétně zmínil případy jako Concord nebo Overwatch, přičemž zdůraznil, že Highguard má úplně jiný základ i plán do budoucna.
Welch otevřeně mluví o tom, že tým má připravený zhruba rok obsahu dopředu, který je už v pokročilé fázi vývoje. Zároveň tvrdí, že má zkušenosti s budováním značek s dlouhou životností, ačkoli přiznává, že start nového projektu je vždy sázka. Od února začne Highguard dostávat nové obsahové epizody každé dva měsíce. Ty přinesou hodnocený režim, nové mounty, další hratelné postavy, nové nástroje pro raidy, další základnu i nové mapy. Každá epizoda má fungovat jako menší balík obsahu, který hru postupně rozšiřuje.
Highguard je k dispozici zdarma na PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5.