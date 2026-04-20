Slay the Spire 2 válí, ale hodnocení padá. Balanc a čínští hráči spouští review bombing
zdroj: MegaCrit

20. 4. 2026 11:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Slay the Spire 2 zbořilo Steam už ve své předběžné verzi, kdy se stalo s velkým náskokem nejsilnější březnovou novinkou. Pokračování deckbuildingového hitu úspěšně navázalo na první díl, většina fanoušků je nadšená a nakonec tou největší kaňkou na úspěchu jsou reakce čínských hráčů.

Ti už při prvních velkých změnách v balancu karet spustili lavinu negativních recenzí, po níž se razantně propadlo uživatelské hodnocení. Člověk by řekl, že se jedná o anomálii, avšak historie se opakuje. Studio před víkendem vydalo první oficiální velký patch s desítkami nových grafických prvků, opravami, relikviemi a novými kartami, jako je třeba Not Yet pro Ironclad, která obnoví 10 bodů zdraví. Místo pozitivní odezvy ale update znovu spustil vlnu kritiky.

Nedávné recenze zvedají palec nahoru pouze v 52 %, což celkové hodnocení srazilo do kategorie „smíšené“ na 68 % kladných ohlasů. Nespokojenost znovu vyplývá především z balančních úprav, mezi něž patří odebrání nekonečných komb, ale některé taktéž míří na spoluzakladatele Mega Crit Games Anthonyho Giovannettiho. Ten u předchozího „kontroverzního“ updatu vyzval komunita, aby chyby hlásila přímo ve hře pomocí příslušného formuláře, nikoliv v rámci recenzí na Steamu. Jelikož ale v Číně nefungují některé otevřené platformy, jako je X či Discord, tamní hráči věří, že recenze jsou jedinou možností, jak někdo může vyslyšet jejich názor.

Rozpracovaný titul se tak poměrně zbytečně potýká s nepříznivým uživatelským hodnocením, přičemž tým už několikrát upozornil, že se jedná o rozpracovanou verzi tvořenou ve spolupráci s fanoušky. I proto teď představuje obecnou mapu chystaného obsahu, který do hry postupně přibude a zformuje plnou verzi, přirozeně i na základě zpětné vazby.

Mezi novinkami jsou očekávatelné věci jako třeba alternativní druhý a třetí akt, podpora více jazyků, opravy, nové postavy či další karty. Počítá se také s podporou achievementů na Steamu, zdejších sběratelských karet, ale také místního Workshopu. Zájemci o lore najdou hromadu informací v bestiáři, postupně přibudou experimentální režimy a vylepší se zvuková i vizuální stránka celé hry. Následně jsou v plánu také porty na konzole a mobily.

Zároveň ale studio u žádné z funkcí nemá konkrétní datum ani období. Tým nechce zbytečně slibovat a následně být pod tlakem kvůli dodržování termínů. Práce zkrátka budou postupovat v čilém tempu a jakmile na jednotlivé prvky dojde řada, vyjdou.

„Mega Crit je malý tým, kde každý člen chápe své povinnosti, zná všechny ostatní a já se snažím ze všech sil zajistit, abychom pracovali zdravým, udržitelným tempem,“ řekl spoluzakladatel studia Casey Yano.

I tak ale už předběžný přístup skrývá slušnou hromádku obsahu, díky níž v chytlavé smyčce strávíte klidně vyšší desítky hodin. Tedy za předpokladu, že si Slay the Spire 2 za 22,9 eur koupíte.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
