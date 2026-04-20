Slay the Spire 2 válí, ale hodnocení padá. Balanc a čínští hráči spouští review bombing

Slay the Spire 2 zbořilo Steam už ve své předběžné verzi, kdy se stalo s velkým náskokem nejsilnější březnovou novinkou. Pokračování deckbuildingového hitu úspěšně navázalo na první díl, většina fanoušků je nadšená a nakonec tou největší kaňkou na úspěchu jsou reakce čínských hráčů.
Ti už při prvních velkých změnách v balancu karet spustili lavinu negativních recenzí, po níž se razantně propadlo uživatelské hodnocení. Člověk by řekl, že se jedná o anomálii, avšak historie se opakuje. Studio před víkendem vydalo první oficiální velký patch s desítkami nových grafických prvků, opravami, relikviemi a novými kartami, jako je třeba Not Yet pro Ironclad, která obnoví 10 bodů zdraví. Místo pozitivní odezvy ale update znovu spustil vlnu kritiky.
Nedávné recenze zvedají palec nahoru pouze v 52 %, což celkové hodnocení srazilo do kategorie „smíšené“ na 68 % kladných ohlasů. Nespokojenost znovu vyplývá především z balančních úprav, mezi něž patří odebrání nekonečných komb, ale některé taktéž míří na spoluzakladatele Mega Crit Games Anthonyho Giovannettiho. Ten u předchozího „kontroverzního“ updatu vyzval komunita, aby chyby hlásila přímo ve hře pomocí příslušného formuláře, nikoliv v rámci recenzí na Steamu. Jelikož ale v Číně nefungují některé otevřené platformy, jako je X či Discord, tamní hráči věří, že recenze jsou jedinou možností, jak někdo může vyslyšet jejich názor.
Rozpracovaný titul se tak poměrně zbytečně potýká s nepříznivým uživatelským hodnocením, přičemž tým už několikrát upozornil, že se jedná o rozpracovanou verzi tvořenou ve spolupráci s fanoušky. I proto teď představuje obecnou mapu chystaného obsahu, který do hry postupně přibude a zformuje plnou verzi, přirozeně i na základě zpětné vazby.
Mezi novinkami jsou očekávatelné věci jako třeba alternativní druhý a třetí akt, podpora více jazyků, opravy, nové postavy či další karty. Počítá se také s podporou achievementů na Steamu, zdejších sběratelských karet, ale také místního Workshopu. Zájemci o lore najdou hromadu informací v bestiáři, postupně přibudou experimentální režimy a vylepší se zvuková i vizuální stránka celé hry. Následně jsou v plánu také porty na konzole a mobily.
Zároveň ale studio u žádné z funkcí nemá konkrétní datum ani období. Tým nechce zbytečně slibovat a následně být pod tlakem kvůli dodržování termínů. Práce zkrátka budou postupovat v čilém tempu a jakmile na jednotlivé prvky dojde řada, vyjdou.
„Mega Crit je malý tým, kde každý člen chápe své povinnosti, zná všechny ostatní a já se snažím ze všech sil zajistit, abychom pracovali zdravým, udržitelným tempem,“ řekl spoluzakladatel studia Casey Yano.
I tak ale už předběžný přístup skrývá slušnou hromádku obsahu, díky níž v chytlavé smyčce strávíte klidně vyšší desítky hodin. Tedy za předpokladu, že si Slay the Spire 2 za 22,9 eur koupíte.