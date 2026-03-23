Slay the Spire 2 čelí kritice kvůli změně karty. Uživatelské hodnocení se drtivě propadlo
23. 3. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Slay the Spire 2 je vysloveně snovým pokračováním, které už v předběžném přístupu ukazuje, že milovníci předchozího dílu mají nespočet důvodů k radosti. I kvůli tomu, že brzké vydání rozpracované verze umožňuje vývoj směřovat tak, aby byli spokojení autoři i fanoušci. Mimo jiné to znamená, že občas dojde k přešlapu, který bude potřeba opravit.

Něco podobného se stalo minulý týden s představením prvních balančních změn, jež vyprovokovaly vlnu negativních recenzí. Uživatelské hodnocení se povážlivě snížilo a aktuálně z více než 80 tisíc recenzí zvedá palec 77 %, což je značný pád z 96 %, jimiž se karetní roguelike pyšnil chvíli po vydání. Negativní reakce generuje převážně obecenstvo v Číně, jež na platformě nemá dostupné všechny funkce, aby mohlo zpětnou vazbu nechat někde jinde než v recenzi.

Objektem nespokojených reakcí je hlavně úprava bezplatné karty Prepared, která se přejmenovala na Prepare, zdražila se o jednu energii a změnila efekt na odhození dvou karet s následným přidáním dvou energií do dalšího kola. Jde o značné oslabení dříve jedné z nejvyužívanějších karet. Nebyla ale jediná.

Na bouřlivé reakce už reagovali i přímo zástupci ze studia Mega Crit, aby všem fanouškům připomněli, že žádná změna není permanentní a jde teprve o jednu z mnoha úprav, jež se do hry v následujících letech podívají. Úpravy nejsou lineární záležitostí a zůstávají dialogem mezi týmem a hráči, jejichž reakce je pro ně nesmírně důležitá, stejně jako získané statistiky.

Dojmy z hraní
Slay the Spire 2 už v předběžném přístupu vrhá stín na svého předchůdce

„Zpětná vazba, kterou dostáváme prostřednictvím herního reportovacího systému od hráčů, kteří patch testují na vlastní kůži, je pro nás nejužitečnější,“ dodal a nepřímo reagoval na příval tisíců negativních recenzí, které mohou produktu spíše uškodit než pomoci.

Slay the Spire 2 i tak zůstává vynikajícím pokračováním, v němž si rochnil nejen Patrik Hajda ve svých dojmech. Karetka si nadále drží nadstandardní popularitu a ve špičce ji pravidelně hraje klidně i 500 tisíc hráčů.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
