Slay the Spire 2 bylo na Steamu největší březnovou novinkou. Překonalo Crimson Desert i Resident Evil
zdroj: MegaCrit

8. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Nepotřebujete obří kampaně, ohromný budget ani tu nejlepší grafiku. Někdy vám k úspěchu bohatě stačí, když nabídnete vybroušenou hratelnost, posloucháte svou komunitu a vytvoříte něco, co může milovat. Podobně, jako se to povedlo Mega Crit Games s předběžným přístupem Slay the Spire 2.

Karetní roguelite se podle dat analýzy společnosti Alinea Analytics stalo největší březnovou novinkou na Steamu, kde se mu povedlo dosáhnout přijmů v hodnotě necelé 2,3 miliardy korun a prodat slušivých 5,3 milionů kopií. Čísla, která mu vybojovala první příčku mezi nejvýdělečnějšími tituly a nechala za sebou i mnohem větší konkurenci.

Steam Sales March 2026 zdroj: Alinea Analytics

Tu představovaly těžkotonážní AAA přírůstky v podobě vyhlíženého Crimson Desert i návratu do Raccoon City v Resident Evil Requiem. Korejské akční RPG se vyšplhalo na druhé místo s 1,9 milionu prodaných kusů. Tady se sluší poznamenat, že oproti Slay the Spire 2 mělo dva týdny skluz. Analytici navíc odhadují, že i přes kostrbatý start se bude na korejskou novinku v konečném sumírování pohlížet více než pozitivně.

„Počáteční reakce byly poněkud smíšené. Upřímně řečeno, burza je obvykle barometr nálady. Crimson Desert si však nadále získává stále větší popularitu a péče o komunitu je upřímně zatím úžasná. Hra se svou značkou pevně etablovala a až bude po všem, zapíše se jako jeden z nejvýznamnějších úspěchů roku 2026,“ odhadují.

Naopak Resident Evil Requiem mělo pár dní náskok, jelikož vyšlo už na konci února. V březnu vybojovalo 1,2 milionů prodaných kopií a čtvrtou příčku. Co se příjmů týče, jen na Steamu už stihlo od vydání vydělat téměř 2,4 miliardy korun.

Čtete-li pozorně, už víte, že ve výčtu chybí bronz. Ten si pro sebe uzmul další zástupce nově se formujícího žánru „friendslopu“ aneb malých, mnohdy záměrně nedokonalých hříček určených k hraní s kamarády. Tentokrát jím je Climber Animals Together, které díky úspěšnému startu v Číně a oblibě na tamních streamovacích platformách zvládlo v březnu prodat 1,2 milionu kusů (příjmy kvůli nízké cenovce činí necelých 130 milionů korun), ačkoliv má ve svých videoherních nohách reálně už dva roky.

Steam mění domovskou stránku. Slibuje větší přehlednost a více obsahu

Nejedná se ale o jedinou podobnou anomálii. Druhou vlnu popularity zaznamenal rovněž remake Resident Evil 3, jež pouze o pár tisíc nepřesáhl 1 milion prodaných kusů za uplynulý měsíc. Renesanci pomohl nejen úspěch nové sestřičky, ale určitě i mocná 90% březnová sleva, čímž se jen potvrzuje dlouhodobá strategie Capcomu, který v posledních letech jde více na ruku PC scéně.

Samozřejmě není úplně všechno zlato, co se třpytí.  Slay the Spire 2 sice vnímáme jako masivní úspěch, ale přeci jen se hře nevyhnula malá kauza. Týkala se prvních větších úprav karet, které se nelíbily především čínské části komunity. Nesouhlas se rozhodla projevit vlnou negativních hodnocení.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
