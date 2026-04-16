Slaná jezera a impozantní mosty objevíte v novém rozšíření pro Euro Truck Simulator 2

Rozjetý kamion Euro Truck Simulatoru 2 nemá ani po čtrnácti letech v plánu zpomalit. České studio SCS Software oznámilo další velké rozšíření, které tentokrát řidiče zavede na pomezí Evropy a Asie – do Turecka.
Nové DLC s názvem Soul of Anatolia má otevřít rozsáhlou oblast centrální části země a jejích mnoha kontrastů. Trasy stovek dalších kilometrů povedou od rušného Istanbulu až po Aksaray, přičemž po cestě hráči projedou přes ikonické stavby, jako je most 1915 Çanakkale – vůbec nejdelší visutý most na světě – nebo mosty Yavuz Sultan Selim nedaleko Černého moře a Osmangazi v zálivu Izmit.
Důležitým bodem mapy je Ankara, která funguje jako klíčová dopravní křižovatka regionu. Kromě velkých měst se hra podívá i do turistických oblastí, například do Antalye nebo Alanye, kde budete zásobovat holety a další podniky spojené s cestovním ruchem. Chybět nemají ani přírodní scenérie, včetně slaného jezera Tuz Gölü.
Právě poutavé výhledy mají být jedním z lákadel. Středozemní podnebí olivovníkových hájů střídají ostrá skaliska s klikatými cestami po úbočích. Epické pobřežní silnice se tyčí desítky metrů nad pobřežím, obtížná stoupání, ostré zatáčky, dechberoucí výhledy. Nic z toho nebude v Soul of Anatolia chybět.
Přestože zatím nemáme datum vydání rozšíření, SCS Software zjevně nemá v plánu podporu hry jen tak ukončit. Euro Truck Simulator 2 si tak dál drží pozici jedné z nejdéle podporovaných her svého druhu. A zatímco původně cílil hlavně na fanoušky kamionů, postupem času si získal i širší publikum. Mimo jiné díky tomu, že nabízí překvapivě klidný, až meditativní zážitek, který funguje jako ideální únik od každodenního shonu.