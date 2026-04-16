zdroj: SCS Software

PC

Slaná jezera a impozantní mosty objevíte v novém rozšíření pro Euro Truck Simulator 2

16. 4. 2026 9:50 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia
Galerie

Rozjetý kamion Euro Truck Simulatoru 2 nemá ani po čtrnácti letech v plánu zpomalit. České studio SCS Software oznámilo další velké rozšíření, které tentokrát řidiče zavede na pomezí Evropy a Asie – do Turecka.

Nové DLC s názvem Soul of Anatolia má otevřít rozsáhlou oblast centrální části země a jejích mnoha kontrastů. Trasy stovek dalších kilometrů povedou od rušného Istanbulu až po Aksaray, přičemž po cestě hráči projedou přes ikonické stavby, jako je most 1915 Çanakkale – vůbec nejdelší visutý most na světě – nebo mosty Yavuz Sultan Selim nedaleko Černého moře a Osmangazi v zálivu Izmit.

Euro Truck Simulator 2: Řecko
Novinky
Euro Truck Simulator 2 pomáhá vědcům bojovat proti únavě řidičů

Důležitým bodem mapy je Ankara, která funguje jako klíčová dopravní křižovatka regionu. Kromě velkých měst se hra podívá i do turistických oblastí, například do Antalye nebo Alanye, kde budete zásobovat holety a další podniky spojené s cestovním ruchem. Chybět nemají ani přírodní scenérie, včetně slaného jezera Tuz Gölü.

Právě poutavé výhledy mají být jedním z lákadel. Středozemní podnebí olivovníkových hájů střídají ostrá skaliska s klikatými cestami po úbočích. Epické pobřežní silnice se tyčí desítky metrů nad pobřežím, obtížná stoupání, ostré zatáčky, dechberoucí výhledy. Nic z toho nebude v Soul of Anatolia chybět.

Přestože zatím nemáme datum vydání rozšíření, SCS Software zjevně nemá v plánu podporu hry jen tak ukončit. Euro Truck Simulator 2 si tak dál drží pozici jedné z nejdéle podporovaných her svého druhu. A zatímco původně cílil hlavně na fanoušky kamionů, postupem času si získal i širší publikum. Mimo jiné díky tomu, že nabízí překvapivě klidný, až meditativní zážitek, který funguje jako ideální únik od každodenního shonu.

Smarty.cz
Tagy:
Turecko kamiony dlc simulator
Zdroje:
SCS Software
Hry:
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead

Nejnovější články