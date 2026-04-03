Skvělá soulsovka, kontroverzní Lara a trocha anime. Dubnové PlayStation Plus má něco pro každého

Je to tady zase. Ten krásný každoměsíční čas, kdy se předplatitelé všem úrovní služby PlayStation Plus dočkají obnovy nabídky her, které si mohou přidat do své virtuální knihovničky. Po sportovně-japonském březnu hlavní aprílový tahák výrazně potemněl. Je jím moc povedená soulsovka Lords of the Fallen, následovaná Tomb Raider I-III Remastered a špetkou anime v podobě Sword Art Online Fractured Daydream.
Lords of the Fallen znovu ukázalo, že i na nemastné základy se dá navázat věru bravurně. Před necelými třemi lety vlilo novou krev do trochu stagnujícího subžánru a proměnilo se do jednoho z největších překvapení roku 2023. Studio ho navíc podporuje natolik, že loni v dubnu vyšla obří aktualizace 2.0, která vylepšila kooperaci, soubojový systém, pohyb postavy, zvukový projev zbraní i navigační prvky, čímž se už tak skvělé dílo vylepšilo.
Temná fantasy není pro každého, od toho tu je ale vlak jedoucí směrem nostalgie. Tomb Raider I-III Remastered je překvapivě povedenou kompilací prvních dobrodružství švarné dobrodružky Lary Croft, kde se píše milostný dopis pamětníkům. Trilogie skvěle zachycuje kvality původních děl, což se odráží i na hratelnosti poplatné době. Natolik příjemný zážitek, že by ho nemusela zkazit ani kontroverze kolem mizejících aktů nebo nešťastné aktualizace, jejíž obsah byl nicméně nedávno opraven.
Poslední titul vám něco řekne ve chvíli, pokud čtete mangu nebo sledujete anime. Sword Art Online Fractured Daydream je dalším z nekonečného zástupu adaptací této svérázné látky, který vyšel v rámci 10. výročí MMO. Vezme vás do časoprostorově roztříštěné doby, kdy se do zdejšího VRMMORPG přidal nový systém vychylující místní časovou osu. Celých 21 postav ze série se tak musí semknout, aby ji vrátily do správných kolejí. A kdyby vás moc nebavil příběh, existuje v něm i raid režim až pro 20 lidí, kde spojíte síly proti jednomu těžkému bossovi.
Všechny zmíněné novinky se ve službě objeví 7. dubna, kde zůstanou k vyzvednutí dostupné do 4. května. Do 6. dubna tak máte poslední šanci si do knihovny přidat nabídku z minulého měsíce v podobě PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 a The Elder Scrolls Online ve verzi The Gold Road.