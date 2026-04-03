Skvělá soulsovka, kontroverzní Lara a trocha anime. Dubnové PlayStation Plus má něco pro každého
zdroj: CI Games

Skvělá soulsovka, kontroverzní Lara a trocha anime. Dubnové PlayStation Plus má něco pro každého

3. 4. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider I-III Remastered
Je to tady zase. Ten krásný každoměsíční čas, kdy se předplatitelé všem úrovní služby PlayStation Plus dočkají obnovy nabídky her, které si mohou přidat do své virtuální knihovničky. Po sportovně-japonském březnu hlavní aprílový tahák výrazně potemněl. Je jím moc povedená soulsovka Lords of the Fallen, následovaná Tomb Raider I-III Remastered a špetkou anime v podobě Sword Art Online Fractured Daydream.

Lords of the Fallen znovu ukázalo, že i na nemastné základy se dá navázat věru bravurně. Před necelými třemi lety vlilo novou krev do trochu stagnujícího subžánru a proměnilo se do jednoho z největších překvapení roku 2023. Studio ho navíc podporuje natolik, že loni v dubnu vyšla obří aktualizace 2.0, která vylepšila kooperaci, soubojový systém, pohyb postavy, zvukový projev zbraní i navigační prvky, čímž se už tak skvělé dílo vylepšilo.

<span>Lords of the Fallen z roku 2014 žádnou velkou díru do světa neudělali, a tak se značka po skoro deseti letech vrací, aby si napravila renomé Povedlo se to?</span> zdroj: vlastní video redakce

Temná fantasy není pro každého, od toho tu je ale vlak jedoucí směrem nostalgie. Tomb Raider I-III Remastered je překvapivě povedenou kompilací prvních dobrodružství švarné dobrodružky Lary Croft, kde se píše milostný dopis pamětníkům. Trilogie skvěle zachycuje kvality původních děl, což se odráží i na hratelnosti poplatné době. Natolik příjemný zážitek, že by ho nemusela zkazit ani kontroverze kolem mizejících aktů nebo nešťastné aktualizace, jejíž obsah byl nicméně nedávno opraven.

PlayStation 5 znovu zdražuje. Za konzoli si připlatíte 2 500 korun

Poslední titul vám něco řekne ve chvíli, pokud čtete mangu nebo sledujete anime. Sword Art Online Fractured Daydream je dalším z nekonečného zástupu adaptací této svérázné látky, který vyšel v rámci 10. výročí MMO. Vezme vás do časoprostorově roztříštěné doby, kdy se do zdejšího VRMMORPG přidal nový systém vychylující místní časovou osu. Celých 21 postav ze série se tak musí semknout, aby ji vrátily do správných kolejí. A kdyby vás moc nebavil příběh, existuje v něm i raid režim až pro 20 lidí, kde spojíte síly proti jednomu těžkému bossovi.

Všechny zmíněné novinky se ve službě objeví 7. dubna, kde zůstanou k vyzvednutí dostupné do 4. května. Do 6. dubna tak máte poslední šanci si do knihovny přidat nabídku z minulého měsíce v podobě PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 a The Elder Scrolls Online ve verzi The Gold Road.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer

