Skotským Rockstarem otřásla exploze. Nikdo nebyl zraněn
19. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Jako by by Rockstaru nestačila napjatá očekávání Grand Theft Auto VI a soudní spory kvůli údajnému potlačování odborů. Společnost postihla další nepříjemná událost, kdy ve skotských kancelářích Rockstar North v Edinburghu došlo k explozi. Naštěstí má celý incident relativně dobrý konec.

Zprávy o výbuchu se objevily v pět hodin ráno tamního času, na něž obratem reagovaly policejní a hasičské složky města Edinburgh. Informace přinesl web EdinburghLive, jemuž situaci přímo na místě popsal mluvčí hasičské a záchranné služby, která na místě zasahovala.

„Mohu potvrdit, že jsme dnes ráno v 5:02 dostali hlášení. Na místo jsme vyslali tři čerpadla a čtyři speciální jednotky. Jedná se o probíhající incident a v tuto chvíli jsme stále na místě spolu s dalšími složkami,“ uvedl zhruba dvě hodiny po prvním oznámení.

Grand Theft Auto VI
Novinky
Propouštění u tvůrců Grand Theft Auto už řeší i britský premiér

Podle následných informací BBC se zásahu účastnilo celkem šest hasičských vozů, přičemž jednotky byly z místa odvolány v 9:21. Dosavadní zprávy potvrzují, že nedošlo k žádným zraněním ani obětem na životech. Exploze však způsobila poškození konstrukce budovy.

Přesná příčina incidentu zatím nebyla oficiálně potvrzena, místní média nicméně spekulují o výbuchu kotle. Celý zásah trval lehce přes čtyři hodiny a podle všeho nejsou škody rozsáhlé.

Rockstar se k situaci zatím nevyjádřil. Jisté zatím je, že kanceláře zůstávají dočasně uzavřené. Větší dopad na vývoj Grand Theft Auto VI by nicméně výbuch mít neměl, pokud tedy studio nezískalo alespoň velmi originální výmluvu pro případný další odklad.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
