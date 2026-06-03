zdroj: Annapurna Interactive

PC PlayStation 5

Silent Hill: Townfall míří na záhadný ostrov plný monster. Před nebezpečím vás varuje rádiotelevize

3. 6. 2026 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Galerie

Nová epizoda slavné hororové série Silent Hill: Townfall ukázala na včerejším State of Play další podrobnosti o znepokojivém příběhu, postavách i hratelnosti. Hlavní hrdinou dílu, který vzniká pod hlavičkou studia Screen Burn, je Simon, ocitající se na záhadném ostrově St. Amelia. Půjde tak o další díl po Silent Hillu f, který se neodehrává v titulním mlžném městě.

Tvůrci zdůrazňují, že velkou roli v příběhu sehrají takzvané narativní hádanky. Nebudou jen překážkou mezi jednotlivými lokacemi, ale přímo součástí vyprávění. Jejich řešení nám má pomoci pochopit, co se na St. Amelii vlastně stalo a co se odehrává v odvrácené straně Otherworld. Ač se mohlo z prvních ukázek zdát, že Townfall bude akčnější, i vzhledem k volbě perspektivy z první osoby, nebude tomu tak.

Silent Hill: Townfall zdroj: Annapurna Interactive

Ano, proti některým nepřátelům bude možné bojovat, ale před jinými zase bude nutné utíkat nebo se skrývat. Důležitou součástí hrnosti bude CRTV zařízení, které podle statického šumu pomůže odhalit nebezpečí v okolí. Pěkné pomrknutí k tranzistorovému rádiu ze Silent Hillu 2.

Velký důraz je kladen na funkce konzole PS5. Silent Hill: Townfall využije adaptivní triggery ovladače DualSense pro simulaci střelných zbraní, haptickou odezvu při přibližování monster, a dokonce i pohybové ovládání při ladění signálu CRTV.

Konami zároveň rovnou spustilo předobjednávky. Standardní edice nabídne kosmetické úpravy CRTV, zatímco Deluxe Edition přidá alternativní kostým pro Simona, digitální soundtrack, interaktivní artbook a 48hodinový předčasný přístup ke hře.

Silent Hill: Townfall vyjde 24. září na PC a PlayStation 5.

Smarty.cz
Tagy:
Skotsko horor first person Silent Hill State of Play červen 2026
Zdroje:
Annapurna Interactive
Hry:
Silent Hill: Townfall
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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