zdroj: Konami

Silent Hill: Townfall bude skotským hororovým experimentem z pohledu vlastních očí

13. 2. 2026 15:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Už je tomu tři a půl roku, co se na internetu objevil první krátký teaser na Silent Hill: Townfall pod hlavičkou Annapurna Interactive. Už tohle spojení slibovalo relativně ambiciózní experiment, který do ikonické hororové série přinese zase trochu něco jiného. Ale že bude až takhle odvážný, to možná nikdo nečekal.

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Galerie

Na včerejším State of Play se novinka ukázala v celé své kráse, na což navázala dlouhá prezentace s Konami a tvůrci, kteří hru trochu více představili. Z žánrového hlediska se zase tolik nemění: Townfall opět bude psychologický horor s adventurními prvky. Jenom ho tentokrát zažijeme z pohledu první osoby, konkrétně očima Simona Ordella.

Změna značí trochu jiný směr, který je podtržený zasazením do skotského městečka St. Amelia v roce 1996. I když se nachází na Britských ostrovech, DNA značky zůstává nedotčená. Tísnivá atmosféra, hutná mlha a pocit, že na každém kroku může číhat nepříjemné překvapení či manifestace těch nejhorších nočních můr. Změnila se perspektiva i prostředí, ale charakteristický neklid bude všudypřítomný.

Silent Hill: Townfall zdroj: Annapurna Interactive
Silent Hill: Townfall zdroj: Annapurna Interactive

Silent Hill: Townfall nabídne průzkum města a řadu příběhových hádanek, jejichž tempo naruší občasné střetnutí se zlem. Na jeho přítomnost vás tentokrát nebude upozorňovat rádio, nýbrž malá přenosná televize, která díky speciální retro technologii zobrazuje nepřátele skrývající se za zdmi a může zachytit různé signály s dalšími střípky příběhu.

Nástroj bude klíčový ve chvíli, kdy se necítíte na přímý střet a zvolíte kradmý přístup, abyste šetřili vzácné náboje i život. Nicméně o akci ochuzení nebudete. K dispozici bude celá řada chladných i střelných zbraní, které vás sice před velkou přesilou asi nezachrání, ale určitě vám život trochu ulehčí.

Silent Hill f
Novinky
Herci ze Silent Hillu f se stali ambasadory skutečné Ebisugaoky

Vzhledem k tomu, že si hra odbyla premiéru na State of Play, nezapomněli vývojáři na prezentaci řady unikátních schopností ovladače DualSense, takže očekávejte adaptivní spouště v bojích a haptickou odezvu při teroru.

„Ačkoli se příběh a prostředí liší od Silent Hill 2 nebo Silent Hill f, hra si zachovává atmosféru značky, na kterou jsou hráči zvyklí. Bohatý příběh, náročné hádanky a momenty, kdy je třeba rychle přemýšlet při plížení, se spojují a vytvářejí skutečně mistrovský zážitek. Hra vyniká jako jedna z nejvíce estetických a propracovaných her série,“ slibuje producent značky Motoi Okamoto.

Kdy přesně se do hororové Skotska Silent Hill: Townfall vydáme, zatím nevíme, mělo by to být ale ještě letos. Kromě PlayStationu 5 se ve svých myšlenkách budou moct ztrácet i hráči na PC.

Smarty.cz
Tagy:
Skotsko horor
Zdroje:
Konami, Annapurna Interactive
Hry:
Silent Hill: Townfall
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026

Nejnovější články