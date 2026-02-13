Už je tomu tři a půl roku, co se na internetu objevil první krátký teaser na Silent Hill: Townfall pod hlavičkou Annapurna Interactive. Už tohle spojení slibovalo relativně ambiciózní experiment, který do ikonické hororové série přinese zase trochu něco jiného. Ale že bude až takhle odvážný, to možná nikdo nečekal.
Na včerejším State of Play se novinka ukázala v celé své kráse, na což navázala dlouhá prezentace s Konami a tvůrci, kteří hru trochu více představili. Z žánrového hlediska se zase tolik nemění: Townfall opět bude psychologický horor s adventurními prvky. Jenom ho tentokrát zažijeme z pohledu první osoby, konkrétně očima Simona Ordella.
Změna značí trochu jiný směr, který je podtržený zasazením do skotského městečka St. Amelia v roce 1996. I když se nachází na Britských ostrovech, DNA značky zůstává nedotčená. Tísnivá atmosféra, hutná mlha a pocit, že na každém kroku může číhat nepříjemné překvapení či manifestace těch nejhorších nočních můr. Změnila se perspektiva i prostředí, ale charakteristický neklid bude všudypřítomný.
Silent Hill: Townfall nabídne průzkum města a řadu příběhových hádanek, jejichž tempo naruší občasné střetnutí se zlem. Na jeho přítomnost vás tentokrát nebude upozorňovat rádio, nýbrž malá přenosná televize, která díky speciální retro technologii zobrazuje nepřátele skrývající se za zdmi a může zachytit různé signály s dalšími střípky příběhu.
Nástroj bude klíčový ve chvíli, kdy se necítíte na přímý střet a zvolíte kradmý přístup, abyste šetřili vzácné náboje i život. Nicméně o akci ochuzení nebudete. K dispozici bude celá řada chladných i střelných zbraní, které vás sice před velkou přesilou asi nezachrání, ale určitě vám život trochu ulehčí.
Vzhledem k tomu, že si hra odbyla premiéru na State of Play, nezapomněli vývojáři na prezentaci řady unikátních schopností ovladače DualSense, takže očekávejte adaptivní spouště v bojích a haptickou odezvu při teroru.
„Ačkoli se příběh a prostředí liší od Silent Hill 2 nebo Silent Hill f, hra si zachovává atmosféru značky, na kterou jsou hráči zvyklí. Bohatý příběh, náročné hádanky a momenty, kdy je třeba rychle přemýšlet při plížení, se spojují a vytvářejí skutečně mistrovský zážitek. Hra vyniká jako jedna z nejvíce estetických a propracovaných her série,“ slibuje producent značky Motoi Okamoto.
Kdy přesně se do hororové Skotska Silent Hill: Townfall vydáme, zatím nevíme, mělo by to být ale ještě letos. Kromě PlayStationu 5 se ve svých myšlenkách budou moct ztrácet i hráči na PC.