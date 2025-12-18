Silent Hill by mohl kromě Japonska zamířit na další pro sérii netradiční místa

Silent Hill f se letos poprvé vydal mimo Ameriku a dokázal, že hororová série dokáže excelovat i mimotitulní mlžné město. Stačí se přesunout od bizarní horské vísky v Japonsku, do této polévky miso přimíchat koření z rodinných traumat, fakt odporné nepřátele, trochu toho šintoismu a máte velmi chutný pokrm pro všechny vyznavače děsivých akčních adventur. A Konami zvažuje v budoucnu další pro sérii netradiční lokace.
Producent Motoio Okamuta v rozhovoru pro server Inverse naznačil, že Silent Hill by se mohl v budoucnu inspirovat různými kulturami po celém světě. Zmínil například Střední a Jižní Ameriku, kde by se horor mohl opřít o místní šamanismus, folklór a duchovní tradice. Zároveň připomněl, že tamní historie poznamenaná vojenskými režimy a převraty vytváří specifickou atmosféru, v níž se mísí politické napětí, machismus a surová realita – ideální živná půda, ve které se může psychologickému hororu skvěle dařit.
Vedle Latinské Ameriky padla i jména dalších regionů, které by podle Okamota nabízely unikátní typy strachu a víry: Rusko, Itálie nebo Jižní Korea. Každá z těchto oblastí má vlastní mýty, symboliku i historické trauma, které by mohly sérii pomoci rozšířit tematicky i vizuálně. Podle producenta by právě rozmanité kulturní kořeny mohly být klíčem k dalšímu vývoji značky.
Zároveň ale přiznal, že praktická stránka věci nemusí být jednoduchá. Pokud by Konami chtělo spolupracovat s lokálním studiem například v Jižní Americe, výběr vhodných partnerů by mohl být omezený. Silent Hill f si mezitím dál žije vlastním životem. Okamoto přiznal, že velkou roli v jeho dlouhodobé popularitě sehrály memy a fanouškovská tvorba, které udržely hru v centru pozornosti i měsíce po vydání. Nedávný update navíc přidal lehčí obtížnost a možnost přeskakovat pasáže v režimu New Game Plus.
Po letech dřímoty a neklidných snů je Silent Hill zase ve formě, kterou odstartoval výtečný remake Silent Hillu 2. Stejné studio teď pracuje na modernizaci prvního dílu. V lednu se do kin chystá snímek Silent Hill: Noční můry a Konami vyhlíží, kam by se po Silent Hillu f mohla série podívat příště.