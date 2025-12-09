Shenmue 4 je falešné, studio podnikne právní kroky
zdroj: tisková zpráva

Fanouškům kultovního Shenmue před několika dny vysvitla naděje na nový díl, když se na internetu objevily záběry ze čtvrtého dílu. Akční adventura, která na přelomu milénia byla nejdražší vyvíjenou hrou historie, se naposledy ozvala v roce 2019 v Shenmue 3.

Trailer pokračování, který je zjevně natočený z monitoru, aby videu propůjčoval punc exkluzivity a autentičnosti, že jde o uniklé záběry, ale s tvůrci ze studia Ys Net nemá nic společného. Celkem nepokrytě to dali najevo na sociální síti X. „Záběry nemají absolutně nic společného s Ys Net. Dosud jsme nevydali vůbec žádné trailery, záběry ani další promo materiály k Shenmue 4.“

Zároveň zdůrazňuje, že použití loga může naplňovat znaky porušení ochranné známky a nekalé soutěže – a že připravuje právní kroky. Je ale zvláštní, že v době psaní tohoto článku je video stále k dispozici na YouTube.

Komunita kolem Shenmue je na podobné příběhy citlivá. Třetí díl vyšel po dlouhých osmnácti letech od dvojky a od té doby se o pokračování jen spekuluje. Tvůrce Ju Suzuki v minulosti projevil zájem na sérii dále pracovat, nic však nenasvědčuje tomu, že by Shenmue 4 bylo ve vývoji. Zajímavé ale je, co Ys Net ve svém sdělení neřeklo. Nikde přímo totiž nepopírá existenci projektu, jen pravost konkrétního videa. Jak se říká: Naděje umírá poslední. Třeba se něco dozvíme ve čtvrtek na The Game Awards.

