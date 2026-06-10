Shadow Frontier může být pro Start Trek tím, čím je Alien: Isolation pro Vetřelce

V polském Bloober Teamu rozhodně nelení a chrlí jeden horor za druhým. Momentálně u sousedů čekáme na Cronos: Lazarus, remake prvního Silent Hillu, asymetrický multiplayer Saw, pokračovaní Layers of Fear a nově oznámený survival horor Star Trek: Shadow Frontier. Pro známé sci-fi universum může být dospělý a děsivý příběh tím, čím se pro Vetřelce stal Alien: Isolation. Konečně někdo přišel taky se zajímavým konceptem a neotřelé provedení populární televizní show, která staví na optimismu, průzkumu vesmíru, diplomacii a vědeckých objevech.
Ro Laren, bajorská důstojnice ze seriálu Star Trek: The Next Generation, musí přežít v exotickém prostředí, které je stejně úchvatné jako smrtící. Po ztroskotání na neznámé planetě, kterou ovládá podivné vědomí, musí využít všechny své schopnosti, aby rozkryla pradávné tajemství, vypořádala se s vlastními démony minulosti a nakonec se vydala do srdce temnoty, kam ještě nikdo nevkročil.
Nepřátelská entita je všudypřítomná. Boj poslední možností. Důležité bude hlavě pozorování prostředí a plížení. Ro nebude v ohrožení pouze fyzicky, ale před mimozemským vědomím bude muset bránit i svoji mysl. K dispozici průzkumnici budou ikonická zařízení ze Star Treku jako Tricoder nebo phaser, které využije nejen k obraně, ale i řešení environmentálních hádanek.
Zatím víme jen velmi málo. Ale už samotná představa, že se Ro Laren ocitne v temném sci-fi hororu od tvůrců Silent Hillu, stačí k tomu, aby Star Trek: Shadow Frontier přitáhl i fanoušky, kteří se slavné sérii dosud vyhýbali. Hra ma vyjít „brzy“ na PC, PS5, Xboxu Series X/S a Switchi 2.