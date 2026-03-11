Sexuální minihry pro God of War navrhovaly ženy, tvrdí bývalá scenáristka

S oznámením remaků původní řecké trilogie série God of War vyvstala i otázka, jestli se v nové verzi vrátí i nechvalně proslulé erotické minihry, které bývaly součástí starších dílů. Nové světlo na jejich vznik teď vrhla bývalá scenáristka studia Sony Santa Monica Studio, Alanah Pearce.
Pearce, která se podílela na God of War Ragnarök, během nedávného streamu prozradila, že vývoj těchto miniher nebyl výhradně mužskou záležitostí, jak bychom se mohli domnívat. „Spolupracovala jsem s jednou z vývojářek, které na nich dělaly. Ve skutečnosti na nich z velké části pracovaly ženy,“ vysvětlila.
Podle ní dokonce i prostředí vznikalo záměrně s určitým symbolickým podtextem. „Když vejdete do komnaty Afrodity, byla – opět i ženami – navržena tak, aby připomínala stydké pysky. Doslova měla evokovat vaginu. A byly to právě ženy, kdo ji tak navrhl,“ uvedla Pearce. Dodala, že při bližším pohledu to dává smysl, jen si toho prý mnoho lidí ve výsledku nevšimlo.
Erotické minihry ve starších dílech God of War fungovaly poměrně jednoduše. Na jednu stranu nebyly příliš explicitní, kamera cudně nezabírala samotnou akci a kopulační pohyby simuloval quick time event, tedy sekvence mačkání tlačítek, jejichž úspěšné provádění doprovázely zvukové efekty postav mimo záběr. Na druhou stranu dnes scénky působí o to bizarněji, ale ve své době se těšily nebývalé pozornosti.
Pearce zároveň na streamu připomněla, že sex ve hrách bývá stále vnímán jako nepříjemné téma až tabu, přestože jde o běžnou aktivitu. „Je to součást života. Ve videohrách vzniká trapnost hlavně proto, že se lidé v herním studiu vůbec bojí něco takového navrhnout. Vědí totiž, že animátoři to budou muset animovat, herci zahrát a spousta lidí bude muset pracovat na interaktivní sexuální scéně,“ vysvětlila.
Vývojářka přitom osobně podporuje návrat těchto miniher i v připravovaných remacích. Přiznává sice, že jejich podoba byla trochu absurdní, zároveň ale podle ní ke Kratovi zkrátka seděly. „Jsem pro jejich návrat. Vím, že v God of War působily trochu hloupě, ale myslím, že by v těch remacích měly zůstat. Patří tam,“ říká Pearce.
Podle ní scény nebyly vysloveně neuctivé vůči ženám, ale spíše ukazovaly temnější stránky Kratovy osobnosti. Právě kontrast mezi brutálním antihrdinou starších dílů a málomluvným otcem z novodobých her je podle Pearce důležitou součástí vývoje celé série.
Samotné remaky řecké ságy jsou zatím v rané fázi vývoje a studio o nich zveřejnilo jen minimum informací. Sony nicméně naznačila, že návrat ke kořenům série považuje za důležitý. „Chceme investovat i do minulosti a pečovat o kořeny série, které nás dovedly tam, kde jsme dnes,“ uvedla společnost při oznámení projektu. Jestli budou součástí návratu i sexy minihry, je ale zatím ve hvězdách.