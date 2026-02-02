Seriálový God of War nabírá posily. Kdo se zhostí Thóra, Ódina a trpasličí dvojice?
Seriálový God of War nabírá posily. Kdo se zhostí Thóra, Ódina a trpasličí dvojice?

2. 2. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

God of War
God of War
God of War
To se ty seriálové hrané adaptace po letech začínají řádně formovat. Tomb Raider od Amazonu představil už téměř kompletní osazenstvo a dokonce se spekuluje, že dorazí letitá dabérka z her. Teď se naopak připomíná Kratos, který nedávno dostal hlavní hvězdu a teď ukazuje zbytek hereckého ansámblu.

Vzhledem k tomu, že seriálový God of War bude pracovat se severským rebootem z roku 2018, nesmí ve výčtu postav chybět ani Hromovládce Thór, který dostal v podstatě ideálního představitele. Role se zhostí islandsko-americký herec Ólafur Darri Ólafsson, který se v poslední době blýskl třeba v milovaném a chváleném Odloučení. Vzhledem k jeho tělesné skladbě si lze jen těžko představit vhodnější kandidáta na bojem zkoušené „hory masa“, jež je pronásledován důsledky vlastních činů.

zdroj: Sony

Co by to však bylo za panteon severských bohů, pokud by chyběl všemohoucí Ódin. Jeho úlohu na sebe vezme zkušený Mandy Patinkin z Ve jménu vlasti či Princezny nevěsty. Jeho vzhled sice nemusí působit nebezpečně, ale to jen klame tělem. Podle popisu to bude tvrdý vládce, který je paranoidní, manipulativní a nebojí se udělat nic pro to, aby mohl zastavil Ragnarök.

Trvalo jen pouhý den a web Variety přiklusal s dalšími jmény, potvrzujícími dřívější spekulace. Mluvící hlavu Mimira si zopakuje Alastair Duncan, který ho namluvil už ve videohře a Kratovi sloužil jako nástroj i rádce. Mezitím dynamické trpasličí duo Brok a Sindri dostalo tváře a hlasy Dannyho Woodburna (Seinfeld) a Jeffa Gulka (Akta-X).

Lara Croft – Tomb Raider Underworld
Novinky
Vrátí se v seriálu i původní Lara? Na natáčení Tomb Raidera se objevila bývalá dabérka

Aktuálně tak víme už o osmi hercích v důležitějších rolích, mezi nimiž je třeba ještě Teresa Palmer jako Sif a Max Parker coby strážce Heimdall. Amazon nelení a zjevně chce všechna klíčová jména oznámit před březnem, během něhož by mělo odstartovat natáčení. Z těch hlavních zbývá ještě Freja, Baldr a mladý Atreus.

Oficiální popis každopádně slibuje, že minimálně první série bude skutečně sledovat příběh hry z roku 2018, kde se dvojice otec-syn vydala na cestu rozprášit popel jejich manželky a matky. Kratos se mezitím svého synka Atrea snaží naučit být lepším bohem, zatímco on se pokouší stát lepším člověkem. Premiéra první řady sice zatím není upřesněná, ale už je potvrzená i druhá.

Nejnovější články