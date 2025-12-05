Seriálový Fallout nebude navazovat na žádný z konců New Vegas. Obsidian navštívil plac

Už od první ukázky bylo jasné, že se druhá řada seriálového Falloutu podívá do New Vegas, tedy do dějiště dílu považovaného za vrchol moderní éry značky od studia Obsidian. Příběh adaptace se bude odehrávat 15 let po událostech hry, což okamžitě vyvolalo otázku: Jaký z několika možných konců New Vegas si tvůrci pro adaptaci asi vyberou? Odpověď některé možná zklame - nevyberou žádný.
V rozhovoru pro IGN se výkonný producent Jonathan Nolan nechal slyšet, že se záměrně rozhodli žádný konkrétní konec nekanonizovat. Místo toho se frakce z New Vegas dostaly do bodu, kdy jsou zahleděné do svého přesvědčení a každá z nich věří, že právě ona vyhrála. Přístup podle Nolana přinesl své ovoce a je svým způsobem poetický, byť by s ním třeba Caesar nicméně nemusel úplně souhlasit.
„Chtěli jsme seriálu respektovat zkušenosti všech hráčů a hráček a všechna jejich rozhodnutí. Proto jsme se záměrně vyhnuli omu, aby jeden konkrétní konec vedl přímo k událostem v seriálu,“ dodala spoluscenáristka Geneva Robertson-Dworet.
Samozřejmě je otázkou, jak k novému seriálovému pojetí přistupuje samotný Obsidian, který Fallout: New Vegas vytvořil. Přestože mezi fanoušky dlouhodobě panuje rivalita mezi příznivci her od Bethesdy a Obsidianu, vztahy mezi studii jsou podle všeho dobré. Todd Howard dokonce tvůrce z Obsidianu pozval na natáčení druhé řady, aby si mohli v reálu prohlédnout kulisy, kterým kdysi vdechli život.
„K lidem z Obsidianu mám obrovský respekt. Pozvali jsme je na plac, aby se přišli podívat na prostředí. Navíc měli neuvěřitelně silný rok, když se podíváte na to, kolik her zvládli vydat,“ pochválil studio Howard.
Zároveň dodal, že je nakonec rád, že se mezi Fallout 3 a Fallout 4 vklínil oblíbený díl, který podle něj výrazně pomohl popularitě celé značky. Každý si podle něj tak může najít svého favorita a přidat se do jeho tábora, což je pro sérii v konečném důsledku zdravé.
A když už je řeč o jednotlivých táborech, Howard v rozhovoru pro PC Gamer uvedl, že kdyby začaly padat atomové bomby a přišlo na postapokalypsu, přidal by se k Bratrstvu oceli: „Většinou říkám Bratrstvo, protože mají nejlepší hračky. Mám pocit, že by se mi hodilo mít power armor,“ dodal zjevně trochu vyčerpaný vývojář.