Seriálového Krata bude hrát Thór z God of War Ragnarök

zdroj: Sony

15. 1. 2026 12:00

Seriálový God of War od Amazonu konečně našel představitele svého Krata a volba je to přinejmenším zajímavá. Hlavní roli získal Ryan Hurst, kterého mohou diváci znát ze seriálů Sons of Anarchy nebo The Walking Dead. Pro hráče je ale podstatné hlavně to, že Hurst už má se severskou mytologií i s touto značkou osobní zkušenost – v God of War: Ragnarök totiž ztvárnil Thóra.

Obsadit Krata není jednoduchý úkol. Herní verzi postavy si totiž naprosto podmanil Christopher Judge, který za svůj výkon posbíral několik ocenění a stal se jednou z nejvýraznějších tváří moderní éry God of War. Jeho projev, charisma i fyzická autorita nastavily laťku hodně vysoko a fanoušci si na jeho pojetí zvykli natolik, že jakékoliv jiné obsazení zákonitě vyvolá emoce.

Ryan Hurst ale rozhodně není volba z nouze. Přestože má na herním kontě jen Ragnarök, právě role Thóra ukázala, že dokáže do postavy přenést sílu, hněv i vnitřní napětí. Z hlediska fyzického projevu i temnějšího herectví tak dává smysl jako někdo, kdo by mohl Kratovu brutalitu a tíhu minulosti přenést i do hraného seriálu. Zajímavá bude taky hercova fyzická proměna v osvalený stroj na zabíjení.

Objevily se spekulace, že by se o roli mohl ucházet i samotný Christopher Judge, který by se mohl v seriálu objevit v jiné roli – fanoušci už si pohrávají s myšlenkou, že by si klidně mohl střihnout Thóra. Čistě symbolicky by to byl pěkný kruh.

<span>Je God of War Ragnarök hra roku?</span>zdroj: vlastní video redakce

Zatím je Ryan Hurst jediným oficiálně potvrzeným členem obsazení. Produkce seriálu je navíc stále relativně na začátku. Projekt byl poprvé oznámen už v roce 2022, ale následně prošel kompletním restartem a změnou produkčního týmu. V čele projektu teď stojí Ronald D. Moore, známý především díky restartu Battlestar Galactica. Zajímavostí je, že Moore se netají tím, že hry vlastně nehraje.

Seriálový God of War tak vzniká v dost netradičním rozpoložení. Má silnou značku, výraznou hlavní roli a ambiciózní tvůrce, ale zároveň stojí před výzvou, jak převést ikonickou herní sérii do televizní podoby tak, aby neurazila fanoušky a zároveň fungovala i pro nové publikum. Obsazení Ryana Hursta do role Krata naznačuje, že tvůrci chtějí jít vlastní cestou, ne jen kopírovat to, co už jednou perfektně fungovalo. Amazonu zatím herní adaptace vycházejí v podobě skvělého Falloutu, jestli i God of War bude trefa do černého uvidíme snad nejpozději do dvou let. 

Nejnovější články