„Seriál Mass Effect nemá být přístupnější pro nehráče,“ říká scenárista
„Seriál Mass Effect nemá být přístupnější pro nehráče,“ říká scenárista

21. 4. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Mezi nepočítaně adaptacemi videoher na televizní obrazovku a filmové plátno je taky plánovaný Mass Effect. A ještě před tím, než o sci-fi seriáu cokoliv zásadního víme, se kolem adaptace rozjela menší kontroverze. Scenárista a producent Daniel Casey popřel zprávy, že by byl nucen upravovat scénář tak, aby byl přístupnější pro nehráče.

Spekulace se objevily poté, co se začalo mluvit o tom, že šéf TV produkce Amazonu Peter Friedlander měl požadovat přepsání scénáře s důrazem na širší publikum. Casey ale na sociálních sítích uvedl, že ho podobné informace zaskočily stejně jako fanoušky. „Nevím, odkud ta poznámka o nehráčském publiku přišla. Nikdo mi nic takového neřekl,“ reagoval s tím, že kvůli smluvním závazkům zatím nemůže sdílet detaily o samotném projektu.

So, I can’t talk about the specifics of what I’m writing (I’ve signed NDAs, etc) — but for whatever it’s worth, that article by the Ankler caught me off guard just as much as you. I don’t know where that “non-gaming audiences” quote came from or who said it, but at no point has that been said to me.

— Daniel Casey (@danielcaseytypes.bsky.social) April 20, 2026 at 5:02 AM

Celá debata otevírá starou otázku, komu vlastně podobné adaptace slouží. Zaměřit se čistě na fanoušky může být risk, protože nováčky odradí, ale přílišné zjednodušení zase může zklamat dlouholeté příznivce. Caseyho vyjádření každopádně naznačuje, že tvůrčí tým má zatím relativně volné ruce a může k látce přistupovat dle svého uvážení.

O samotném seriálu se toho přitom stále ví jen minimum. Casey na něm pracuje jako scenárista a producent, showrunnerem je Doug Jung, ale chybí informace o obsazení, ději i časovém zasazení. Jisté je pouze to, že nepůjde o přímou adaptaci původní trilogie.

Naději může fanouškům dodat fakt, že na projektu se podílí i lidé spojení s úspěšným seriálem Fallout. Přesto zůstává otázkou, jestli se podaří zopakovat podobný úspěch – svět Mass Effectu je totiž mnohem uzavřenější a svázanější konkrétním příběhem. Vedle seriálu se navíc chystá i Mass Effect 4 od BioWare, o které se zatím ví jen minimum.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
