Seriál Life is Strange má obsazeno. Amazon vsadil na nepříliš slavné herečky

Seriálová adaptace příběhové adventury Life Is Strange od Amazonu nabírá konkrétní obrysy. Připravovaný seriál z produkce Amazon MGM Studios už zná své dvě klíčové představitelky. Max Caulfield a Chloe Price si zahrají Maisy Stella a Tatum Grace Hopkins.
Maisy Stella je známá především z muzikálového seriálu Nashville, kde ztvárnila Daphne Conrad. Kromě herectví se 22letá Kanaďanka věnuje také hudbě, se svou starší sestrou Lennon zpívá v coverové country kapele Lennon & Maisy. Po boku Audrey Plazy si před dvěma lety zahrála v komedii My Old Ass.
Pro představitelku Chloe, Tatum Grace Hopkins, půjde o televizní debut, dosud působila hlavně na divadelních prknech a na Broadway. Amazon tak kombinuje zkušenější tvář se seriálovou novickou, což může být u příběhu o dospívání a hledání identity docela funkční dvojka.
Děj seriálu se podle oficiální anotace bude držet základní premisy hry. „Seriál sleduje Max, studentku fotografie, která zjistí, že dokáže vracet čas poté, co zachrání život své nejlepší kamarádce z dětství: Chloe. Zatímco se snaží pochopit svou novou schopnost, dvojice začne vyšetřovat záhadné zmizení spolužačky a postupně odhaluje temnou stránku svého města. Ta je nakonec přinutí učinit nemožné rozhodnutí mezi životem a smrtí, které je navždy poznamená.“
Jinými slovy: Efekt motýlícgh křídel, koktejl plný pubertálních emocí a těžká morální dilemata, přesně v duchu původní epizodické adventury z roku 2015, jen v televizní podobě. Seriál povede jako showrunnerka a scenáristka Charlie Covell, autorka černohumorného seriálu The End of the F***ing World. Na produkci se podílí také Story Kitchen s producenty Dmitrim M. Johnsonem, Michaelem Lawrencem Goldbergem, Timothym I. Stevensonem a dalšími partnery, včetně herního vydavatelství Square Enix nebo produkční společnosti LuckyChap.
Covell už dříve uvedla: „Je mi obrovskou ctí adaptovat Life is Strange pro Amazon MGM Studios. Jsem velkou fanynkou hry a těším se, že budu moci příběh Max a Chloe představit jak hráčkám a hráčům, tak novému publiku.“ Uvidíme, jak se povede převést atmosférické drama o dospívání do televizního formátu. Casting je samozřejmě jeden z prvních důležitých kroků – a ten už má Amazon úspěšně za sebou.
Série Life is Strange se aktuálně nevrací jen v seriálové podobě. Další herní pokračování s podtitulem Reunion má vyjít už 26. března na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jak už název napovídá, dávná dvojice Max a Chloe se v něm po letech znovu spojí, aby zachránila / ještě víc zmátla svět.