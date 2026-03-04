Seriál Life is Strange má obsazeno. Amazon vsadil na nepříliš slavné herečky
Life is Strange: Reunion zdroj: Deck Nine

Seriál Life is Strange má obsazeno. Amazon vsadil na nepříliš slavné herečky

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 MAC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

4. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Seriálová adaptace příběhové adventury Life Is Strange od Amazonu nabírá konkrétní obrysy. Připravovaný seriál z produkce Amazon MGM Studios už zná své dvě klíčové představitelky. Max Caulfield a Chloe Price si zahrají Maisy Stella a Tatum Grace Hopkins.

Maisy Stella je známá především z muzikálového seriálu Nashville, kde ztvárnila Daphne Conrad. Kromě herectví se 22letá Kanaďanka věnuje také hudbě, se svou starší sestrou Lennon zpívá v coverové country kapele Lennon & Maisy. Po boku Audrey Plazy si před dvěma lety zahrála v komedii My Old Ass.

Pro představitelku Chloe, Tatum Grace Hopkins, půjde o televizní debut, dosud působila hlavně na divadelních prknech a na Broadway. Amazon tak kombinuje zkušenější tvář se seriálovou novickou, což může být u příběhu o dospívání a hledání identity docela funkční dvojka.

Life is Strange TV seriál zdroj: Amazon

Děj seriálu se podle oficiální anotace bude držet základní premisy hry. „Seriál sleduje Max, studentku fotografie, která zjistí, že dokáže vracet čas poté, co zachrání život své nejlepší kamarádce z dětství: Chloe. Zatímco se snaží pochopit svou novou schopnost, dvojice začne vyšetřovat záhadné zmizení spolužačky a postupně odhaluje temnou stránku svého města. Ta je nakonec přinutí učinit nemožné rozhodnutí mezi životem a smrtí, které je navždy poznamená.“

Jinými slovy: Efekt motýlícgh křídel, koktejl plný pubertálních emocí a těžká morální dilemata, přesně v duchu původní epizodické adventury z roku 2015, jen v televizní podobě. Seriál povede jako showrunnerka a scenáristka Charlie Covell, autorka černohumorného seriálu The End of the F***ing World. Na produkci se podílí také Story Kitchen s producenty Dmitrim M. Johnsonem, Michaelem Lawrencem Goldbergem, Timothym I. Stevensonem a dalšími partnery, včetně herního vydavatelství Square Enix nebo produkční společnosti LuckyChap.

Life is Strange TV seriál zdroj: Amazon

Covell už dříve uvedla: „Je mi obrovskou ctí adaptovat Life is Strange pro Amazon MGM Studios. Jsem velkou fanynkou hry a těším se, že budu moci příběh Max a Chloe představit jak hráčkám a hráčům, tak novému publiku.“ Uvidíme, jak se povede převést atmosférické drama o dospívání do televizního formátu. Casting je samozřejmě jeden z prvních důležitých kroků – a ten už má Amazon úspěšně za sebou.

Série Life is Strange se aktuálně nevrací jen v seriálové podobě. Další herní pokračování s podtitulem Reunion má vyjít už 26. března na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jak už název napovídá, dávná dvojice Max a Chloe se v něm po letech znovu spojí, aby zachránila / ještě víc zmátla svět. 

Smarty.cz
Tagy:
Amazon televizní seriál adventura Life is Strange (série) příběhová seriálová adaptace
Zdroje:
Amazon
Hry:
Life is Strange Life is Strange: Reunion
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání

Nejnovější články