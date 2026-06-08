Senua bude s vnitřními démony bojovat i potřetí. Nepůjde ale o Hellblade 3

Někteří se možná kvůli změnám v Microsoftu báli o osud Ninja Theory, ale těm už před dvěma lety společnost posvětila další hru. O 25 měsíců později už víme, že studio skutečně zůstává věrné značce Hellblade a životem ztrápené hrdince, avšak s novým projektem míří do trochu odlišnějších vod.
Senua sice z premiérové ukázky jasně připomíná filmový důraz předchozích her, ale brzy odtajní, že jde z pohledu hratelnosti o přeci jen ambicióznější dílo. Série plně vkročí do žánru akčních adventur a prohloubí interaktivitu. Šéf studia Dom Matthews to popisuje jako „odvážný krok“, kdy v nové hře sice najdete známé prvky, ale tentokrát opředené hlubšími systémy.
Keltská bojovnice se tu po předchozích událostech ocitá uvězněná mezi životem a smrtí v zajímavé vizi očistce. V něm musí porazit vlastní manifestace strachu a bolesti v povědomých soubojích, kde se tentokrát klade velký důraz na taktiku a syrovost. Kombinovat budete řadu chladných zbraní s mocnými schopnostmi, abyste porazili i ty nejsilnější bossy s propracovanějších potyčkách, kde budete mít více zaměstnané ruce.
Na cestě světem definovaným mýty, vzpomínkami i bolestí dostanete větší volnost. To znamená, že nemusíte hned na všechny naběhnout, ale využijete také kradmého postupu. Svět bude velikostí dvojnásobný oproti druhému dílu a při pohybu zjistíte, že jsou lokace otevřenější a propojené stále lineárním příběhem. Kromě toho to znamená už tradiční přítomnost hádanek, které by ale měly být variabilnější.
Ačkoliv Senua pracuje s předchozími událostmi, Ninja Theory o hře mluví jako o samostatném příběhu, který může fungovat jako ideální seznámení s její cestou. Pokud se tedy bojíte, že před hraním budete muset dohnat předchozí dva díly, zjevně to zapotřebí nebude a novinku si užijete klidně i samotnou.
Sympatické na ní je, že na vydání se nebude čekat roky. Studio má šablonu zjevně zvládnutou, proto jejich novinka vyjde už v průběhu příštího roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Tradičně platí i přítomnost v Game Passu hned ode dne vydání.