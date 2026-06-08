Senua bude s vnitřními démony bojovat i potřetí. Nepůjde ale o Hellblade 3
zdroj: Ninja Theory

Senua bude s vnitřními démony bojovat i potřetí. Nepůjde ale o Hellblade 3

8. 6. 2026 12:20 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Senua
Senua
Senua
Galerie

Někteří se možná kvůli změnám v Microsoftu báli o osud Ninja Theory, ale těm už před dvěma lety společnost posvětila další hru. O 25 měsíců později už víme, že studio skutečně zůstává věrné značce Hellblade a životem ztrápené hrdince, avšak s novým projektem míří do trochu odlišnějších vod.

Senua sice z premiérové ukázky jasně připomíná filmový důraz předchozích her, ale brzy odtajní, že jde z pohledu hratelnosti o přeci jen ambicióznější dílo. Série plně vkročí do žánru akčních adventur a prohloubí interaktivitu. Šéf studia Dom Matthews to popisuje jako „odvážný krok“, kdy v nové hře sice najdete známé prvky, ale tentokrát opředené hlubšími systémy.

Keltská bojovnice se tu po předchozích událostech ocitá uvězněná mezi životem a smrtí v zajímavé vizi očistce. V něm musí porazit vlastní manifestace strachu a bolesti v povědomých soubojích, kde se tentokrát klade velký důraz na taktiku a syrovost. Kombinovat budete řadu chladných zbraní s mocnými schopnostmi, abyste porazili i ty nejsilnější bossy s propracovanějších potyčkách, kde budete mít více zaměstnané ruce.

zdroj: Ninja Theory

Na cestě světem definovaným mýty, vzpomínkami i bolestí dostanete větší volnost. To znamená, že nemusíte hned na všechny naběhnout, ale využijete také kradmého postupu. Svět bude velikostí dvojnásobný oproti druhému dílu a při pohybu zjistíte, že jsou lokace otevřenější a propojené stále lineárním příběhem. Kromě toho to znamená už tradiční přítomnost hádanek, které by ale měly být variabilnější.

Hellblade
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Ačkoliv Senua pracuje s předchozími událostmi, Ninja Theory o hře mluví jako o samostatném příběhu, který může fungovat jako ideální seznámení s její cestou. Pokud se tedy bojíte, že před hraním budete muset dohnat předchozí dva díly, zjevně to zapotřebí nebude a novinku si užijete klidně i samotnou.

Sympatické na ní je, že na vydání se nebude čekat roky. Studio má šablonu zjevně zvládnutou, proto jejich novinka vyjde už v průběhu příštího roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Tradičně platí i přítomnost v Game Passu hned ode dne vydání.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy Keltové akční adventura Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Ninja Theory
Hry:
Senua
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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