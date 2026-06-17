Senua bude delší zážitek než v případě Hellblade, jestli vůbec vyjde

Xbox Games Showcase přinesl řadu zajímavých her a mezi nimi i další projekt šikulů z Ninja Theory. Ti pokračují ve své Hellblade sérii, ačkoliv ji mírně mění. Senua slibuje poctivou akční adventuru, kde interaktivní prvky nebudou pouze potřebným pojítkem filmového vyprávění, ale plnohodnotnou součástí, kvůli čemuž půjde i o delší hru.
Studio to potvrdilo na sociálních sítích. Jelikož je hra stále ve vývoji, nemohou sdílet konkrétní číslo. Slibují však, že titul bude „o poznání delší“ než předchozí dva díly. Chtějí vytvořit rozsáhlejší cestu, která si ponechá své jasné soustředění na příběh hlavní hrdinky, ale zároveň vytvoří komplexnější dílo.
Vyjádření nicméně neznamená, že máte nutně očekávat zábavu na 30 a více hodin. Jelikož oba předchozí tituly dohrajete zhruba za 7 hodin, Senua klidně může mít příběh, který zabere 10 hodin, a už by splňovala jejich vyřčená slova. Ovšem je evidentní, že se studio alespoň trochu poučilo, protože právě krátká herní doba patřila k nejkritizovanějším aspektům dvojky.
Ninja Theory mezitím pro jistotu ještě znovu potvrdilo, že příběh sice pracuje s postavami a prvky z předchůdců, ale užijete si ho i bez jejich znalosti. Půjde o samostatnou cestu, která současně funguje jako ideální příležitost, jak se seznámit se světem i filmovým vyprávění tvůrců.
Senua je současně po několika letech projektem, na nějž se zaměřili všichni pracovníci v týmu, tedy okolo 85 lidí. Od roku 2013 jejich hry vznikaly v menších týmech, avšak v tomto případě se všichni znovu spojili, aby svou robustnější vizi úspěšně přivedli k životu a mohli vytvořit něco většího.
To bohužel ale znamená také oficiální potvrzení toho, že studio ukončilo vývoj experimentálního Projectu Mara. Komorní horor zasazený do prostoru jednoho bytu tak nakonec padl na úkor hrdinky, která se objevila v očistci, kde musí porazit manifestace vlastních strachů. Damoklův meč visí i nad samotným osudem studia Ninja Theory, které může být zrušené v rámci rozsáhlých škrtů v Microsoftu. Tak držme palce, ať se nakonec Senuy dočkáme.
Pokud přežijí, tak Senua vyjde během příštího roku na PC a Xboxu Series X/S.