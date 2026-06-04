Šéfkuchař Bancho dostává vlastní hru. Dave the Diver se v prequelu vrací do kuchyně
zdroj: Mintrocket

Šéfkuchař Bancho dostává vlastní hru. Dave the Diver se v prequelu vrací do kuchyně

PlayStation 4 PC Switch PlayStation 5

4. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Studio Mintrocket během State of Play oznámilo, že populární kuchař a mistr suši Bancho, známý z chytlavého oddechového hitu Dave the Diver, dostane vlastní samostatnou hru. Novinka s názvem Bancho the Chef vyjde na PC a PlayStation 5, přičemž přesné datum zatím tvůrci neupřesnili s typicky vágním: „Vyjde, až bude hotová.“

Dave the Diver
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Vedlejší odbočka bude předcházet ději původní hry a ponoří se hluboko do Banchovy minulosti, konkrétně do roku 2004, kde bude sledovat cestu mladičkého kuchaře napříč Asií, kde se učí regionální kuchyně, zdokonaluje své dovednosti a postupně se mění v legendu, kterou známe a milujeme.

Základní struktura kombinuje kuchařský simulátor s RPG prvky. Vedle přípravy jídla se nevyhneme obsluze hostů, abychom zlepšili reputaci restaurací a mohli se naučit nové kousky a techniky mistrů jednotlivých regionů. Cesta povede přes Japonsko, Koreu a Čínu, přičemž každá oblast nabídne specifické recepty, suroviny i výzvy.

Tvůrci zdůrazňují, že kouzlo Bancho the Chef stojí především na samotném aktu vaření. Hwang Jae-ho ze studia Mintrocket v oznámení uvedl: „Bancho patří k oblíbeným postavám se spoustou fanoušků a fanynek a jeho příběh si podle nás zaslouží vlastní plnohodnotné zpracování.“ Dodal také, že tým chtěl vytvořit samostatné dobrodružství, které rozšíří svět série a zároveň nabídne nový pohled na známou postavu.

zdroj: Mintrocket

S důrazem na nový pohled, protože z pixel artu přechází Bancho plně do 3D, aby lépe vynikly detaily jídla i samotného vaření, včetně takových drobností jako lesk čerstvé ryby, prskající olej při smažení nebo pára stoupající z pánve.

Výraznou roli má hrát také ovládání na PlayStationu 5. DualSense má simulovat samotný proces vaření – od odporu u krájení surovin přes haptickou odezvu při rozbíjení vajec až po využití gyroskopu během mytí nádobí, jako byste jídlo skutečně připravovali a kuchyň oblsuhovali vlastníma rukama.

Bancho the Chef zdroj: Mintrocket

Z hlediska hratelnosti se ale Bancho the Chef neomezí pouze na vaření. Stejně jako jeho předchůdce nabídne i vedlejší aktivity, například rybaření nebo různé drobné interakce s prostředím, a také speciální zakázky od místních zákazníků. Plnění těchto úkolů bude klíčové pro budování reputace a odemykání dalších regionů i receptů. Důležitou součástí hry je i postupný růst hlavního hrdiny. Každá úspěšně zvládnutá objednávka, každé nové jídlo i každá výzva posouvá Bancha blíže k jeho budoucí roli mistra kuchaře.

Smarty.cz
Tagy:
vaření restaurace potápění RPG 2D pixel art simulator sushi
Zdroje:
Mintrocket
Hry:
Dave the Diver Bancho the Chef
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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