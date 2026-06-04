Šéfkuchař Bancho dostává vlastní hru. Dave the Diver se v prequelu vrací do kuchyně

Studio Mintrocket během State of Play oznámilo, že populární kuchař a mistr suši Bancho, známý z chytlavého oddechového hitu Dave the Diver, dostane vlastní samostatnou hru. Novinka s názvem Bancho the Chef vyjde na PC a PlayStation 5, přičemž přesné datum zatím tvůrci neupřesnili s typicky vágním: „Vyjde, až bude hotová.“
Vedlejší odbočka bude předcházet ději původní hry a ponoří se hluboko do Banchovy minulosti, konkrétně do roku 2004, kde bude sledovat cestu mladičkého kuchaře napříč Asií, kde se učí regionální kuchyně, zdokonaluje své dovednosti a postupně se mění v legendu, kterou známe a milujeme.
Základní struktura kombinuje kuchařský simulátor s RPG prvky. Vedle přípravy jídla se nevyhneme obsluze hostů, abychom zlepšili reputaci restaurací a mohli se naučit nové kousky a techniky mistrů jednotlivých regionů. Cesta povede přes Japonsko, Koreu a Čínu, přičemž každá oblast nabídne specifické recepty, suroviny i výzvy.
Tvůrci zdůrazňují, že kouzlo Bancho the Chef stojí především na samotném aktu vaření. Hwang Jae-ho ze studia Mintrocket v oznámení uvedl: „Bancho patří k oblíbeným postavám se spoustou fanoušků a fanynek a jeho příběh si podle nás zaslouží vlastní plnohodnotné zpracování.“ Dodal také, že tým chtěl vytvořit samostatné dobrodružství, které rozšíří svět série a zároveň nabídne nový pohled na známou postavu.
S důrazem na nový pohled, protože z pixel artu přechází Bancho plně do 3D, aby lépe vynikly detaily jídla i samotného vaření, včetně takových drobností jako lesk čerstvé ryby, prskající olej při smažení nebo pára stoupající z pánve.
Výraznou roli má hrát také ovládání na PlayStationu 5. DualSense má simulovat samotný proces vaření – od odporu u krájení surovin přes haptickou odezvu při rozbíjení vajec až po využití gyroskopu během mytí nádobí, jako byste jídlo skutečně připravovali a kuchyň oblsuhovali vlastníma rukama.
Z hlediska hratelnosti se ale Bancho the Chef neomezí pouze na vaření. Stejně jako jeho předchůdce nabídne i vedlejší aktivity, například rybaření nebo různé drobné interakce s prostředím, a také speciální zakázky od místních zákazníků. Plnění těchto úkolů bude klíčové pro budování reputace a odemykání dalších regionů i receptů. Důležitou součástí hry je i postupný růst hlavního hrdiny. Každá úspěšně zvládnutá objednávka, každé nové jídlo i každá výzva posouvá Bancha blíže k jeho budoucí roli mistra kuchaře.