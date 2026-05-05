Šéf Take-Two vysvětlil, proč GTA VI vyjde nejprve na konzole
zdroj: Rockstar Games

Šéf Take-Two vysvětlil, proč GTA VI vyjde nejprve na konzole

PlayStation 5 Xbox Series

5. 5. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

Vydání Grand Theft Auto VI má být jednou z největších událostí v historii her a možná zábavního průmyslu vůbec. Dočkat bychom se měli 19. listopadu, ale zatím pouze na PS5 a Xbox Series X/S. Hráči na PC si ale budou muset počkat a zatím nevíme, jak dlouhé čekání bude.

Důvody se dlouho jen odhadovaly. Často se mluvilo o tom, že Rockstar Games chce hráče motivovat ke dvojím nákupům, případně že by současný vývoj byl už tak dost náročný i bez další platformy. Teď ale přišlo oficiální vysvětlení přímo od šéfa Take-Two Interactive Strausse Zelnicka.

Grand Theft Auto VI
Novinky
Průvodce Vice City. Podívejte se, kam zavítáte v Grand Theft Auto VI

Rockstar podle něj vydává své hry nejdřív na konzolích jednoduše proto, že právě tam je jejich hlavní publikum. „Takový projekt musíte posuzovat podle toho, jak obsloužíte své hlavní jádro hráčů. A to je u Rockstaru konzolové publikum,“ vysvětluje Zelnick v rozhovoru pro Bloomberg. Pokud podle něj neuspokojíte klíčovou skupinu jako první, těžko oslovíte ty ostatní.

Zajímavé je, že tohle pravidlo neplatí pro všechny značky pod Take-Two. Například série NBA 2K má podle Zelnicka až polovinu prodejů na PC. V případě Rockstaru ale firma dlouhodobě drží stejnou strategii – konzole jako první, PC až později. Rozhodnutí navíc podle něj nesouvisí s žádnými exkluzivními dohodami s výrobci konzolí, jako je Sony. Jde čistě o obchodní a strategickou volbu.

zdroj: Rockstar Games

Celé to zapadá do širšího kontextu. Grand Theft Auto VI je extrémně nákladný projekt, na kterém pracují tisíce lidí, a očekávání jsou podle Zelnicka děsivě vysoká. Firma tak sází na osvědčený postup, který minimalizuje rizika a soustředí se na nejsilnější trh. PC verze téměř jistě dorazí, pro Rockstar je teď prioritou trefit se napoprvé co nejlípe tam, kde má největší publikum

Smarty.cz
Tagy:
otevřený svět městská akce
Zdroje:
Bloomberg, Take-Two
Hry:
Grand Theft Auto VI
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer

Nejnovější články