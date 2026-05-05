Šéf Take-Two vysvětlil, proč GTA VI vyjde nejprve na konzole

Vydání Grand Theft Auto VI má být jednou z největších událostí v historii her a možná zábavního průmyslu vůbec. Dočkat bychom se měli 19. listopadu, ale zatím pouze na PS5 a Xbox Series X/S. Hráči na PC si ale budou muset počkat a zatím nevíme, jak dlouhé čekání bude.
Důvody se dlouho jen odhadovaly. Často se mluvilo o tom, že Rockstar Games chce hráče motivovat ke dvojím nákupům, případně že by současný vývoj byl už tak dost náročný i bez další platformy. Teď ale přišlo oficiální vysvětlení přímo od šéfa Take-Two Interactive Strausse Zelnicka.
Rockstar podle něj vydává své hry nejdřív na konzolích jednoduše proto, že právě tam je jejich hlavní publikum. „Takový projekt musíte posuzovat podle toho, jak obsloužíte své hlavní jádro hráčů. A to je u Rockstaru konzolové publikum,“ vysvětluje Zelnick v rozhovoru pro Bloomberg. Pokud podle něj neuspokojíte klíčovou skupinu jako první, těžko oslovíte ty ostatní.
Zajímavé je, že tohle pravidlo neplatí pro všechny značky pod Take-Two. Například série NBA 2K má podle Zelnicka až polovinu prodejů na PC. V případě Rockstaru ale firma dlouhodobě drží stejnou strategii – konzole jako první, PC až později. Rozhodnutí navíc podle něj nesouvisí s žádnými exkluzivními dohodami s výrobci konzolí, jako je Sony. Jde čistě o obchodní a strategickou volbu.
Celé to zapadá do širšího kontextu. Grand Theft Auto VI je extrémně nákladný projekt, na kterém pracují tisíce lidí, a očekávání jsou podle Zelnicka děsivě vysoká. Firma tak sází na osvědčený postup, který minimalizuje rizika a soustředí se na nejsilnější trh. PC verze téměř jistě dorazí, pro Rockstar je teď prioritou trefit se napoprvé co nejlípe tam, kde má největší publikum