Šéf Take-Two dává naděje na pokračování L.A. Noire
zdroj: tisková zpráva

29. 4. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Staré značky od Take-Two Interactive možná ještě neřekly poslední slovo. Šéf firmy Strauss Zelnick totiž naznačil, že některé návraty jsou na stole. Na akci iicon v Las Vegas při úvodní řeči padla otázka například na pokračování L.A. Noire.

Zelnick nejdřív stručně odpověděl, že ano, pokračování se chystá. Vzápětí ale potvrzení zmírnil klasickým: „Nikdy nevíte.“ V širším kontextu dodal, že firma průběžně přemýšlí o budoucnosti všech svých značek, ale aktuálně nemá co konkrétního oznámit. Zároveň připomněl, že případné novinky ohledně her od Rockstaru komunikuje přímo studio, ne mateřská společnost. Jinými slovy – pokud se něco chystá, dozvíme se to až ve chvíli, kdy bude Rockstar připravený.

Samotné L.A. Noire vyšlo v roce 2011 a zaujalo kombinací detektivní práce a ve své době revoluční mimikou a motion capture. Hra se později dočkala i nových verzí a VR spin-offu, ale pokračování se nikdy neobjevilo. Původní studio Team Bondi navíc krátce po vydání skončilo.

Podobně nejistá situace panuje i u dalších značek. Fanoušci dlouhodobě volají třeba po návratu Bully, jehož pokračování se podle zákulisních informací kdysi chystalo, ale také nikdy nevzniklo.

Zelnick zároveň zdůraznil širší ambice firmy – stát se největší zábavní společností na světě. Pomoci k tomu má mimo jiné i Grand Theft Auto VI, které patří mezi nejočekávanější tituly současnosti a má dorazit letos v listopadu.

Tagy:
otevřený svět městská akce
Zdroje:
Take-Two
Hry:
Bully (Canis Canem Edit) L.A. Noire Grand Theft Auto VI
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
