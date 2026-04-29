Šéf Take-Two dává naděje na pokračování L.A. Noire

Staré značky od Take-Two Interactive možná ještě neřekly poslední slovo. Šéf firmy Strauss Zelnick totiž naznačil, že některé návraty jsou na stole. Na akci iicon v Las Vegas při úvodní řeči padla otázka například na pokračování L.A. Noire.
Zelnick nejdřív stručně odpověděl, že ano, pokračování se chystá. Vzápětí ale potvrzení zmírnil klasickým: „Nikdy nevíte.“ V širším kontextu dodal, že firma průběžně přemýšlí o budoucnosti všech svých značek, ale aktuálně nemá co konkrétního oznámit. Zároveň připomněl, že případné novinky ohledně her od Rockstaru komunikuje přímo studio, ne mateřská společnost. Jinými slovy – pokud se něco chystá, dozvíme se to až ve chvíli, kdy bude Rockstar připravený.
Samotné L.A. Noire vyšlo v roce 2011 a zaujalo kombinací detektivní práce a ve své době revoluční mimikou a motion capture. Hra se později dočkala i nových verzí a VR spin-offu, ale pokračování se nikdy neobjevilo. Původní studio Team Bondi navíc krátce po vydání skončilo.
Podobně nejistá situace panuje i u dalších značek. Fanoušci dlouhodobě volají třeba po návratu Bully, jehož pokračování se podle zákulisních informací kdysi chystalo, ale také nikdy nevzniklo.
Zelnick zároveň zdůraznil širší ambice firmy – stát se největší zábavní společností na světě. Pomoci k tomu má mimo jiné i Grand Theft Auto VI, které patří mezi nejočekávanější tituly současnosti a má dorazit letos v listopadu.