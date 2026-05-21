Šéf Returnalu zakládá nové studio. Zaměří se na hry pro PC s nesmlouvavou hratelností

21. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Režisér Returnalu Harry Krueger zakládá nové studio. Po odchodu z Housemarque v roce 2023 nyní oficiálně představil tým s názvem Cosmic Division, který se zaměří na vývoj nových singleplayerových her. Krueger během téměř patnácti let v Housemarque pracoval na hrách jako Resogun, Nex Machina nebo právě Returnal. Podílel se také na raných fázích vývoje Saros, než studio opustil.

Nový tým sídlí ve Finsku a podle prvních informací už pracuje na zcela nové značce pro PC a konzole. Cosmic Division slibuje nekompromisně „gameplay-first“ přístup a zároveň silný emocionální příběh. Krueger říká, že studio chce navázat na zkušenosti z Housemarque, ale zároveň si vytvořit vlastní identitu a hledat nové nápady i témata. „Vždy bude prostor pro hry, které věří hráči a zanechají trvalý dojem,“ uvedl ve svém vyjádření. „Hry jsou interaktivní médium, které nemá náhradu za dobrý gameplay. Našim cílem je zaseknout do hráčů drápy a nechat je tak,“ dodává Krueger. 

Cosmic Division už má zajištěné počáteční financování, ale zároveň aktivně hledá další investory i nové vývojáře. Zdá se tak, že ambice nejsou malé. Pro fanoušky Returnalu jde každopádně o zajímavou zprávu. Krueger byl jednou z klíčových tvůrčích sil Housemarque. Cosmic Division chce navázat na zkušenosti získané při tvorbě rychlých akčních titulů, jako je právě Returnal, a zároveň zkoumat nová témata a nápady. Jde o přístup, který pravděpodobně zaujme fanoušky předchozí tvorby studia Housemarque, zvlášť vzhledem k historii Kruegera s režírováním intenzivních herních zážitků inspirovaných arkádovými hrami.

Housemarque mezitím nedávno vydal bullet hell Saros, který i přes oslavné recenze a nesmlouvavou akční hratelnost z komerčního hlediska zatím příliš neuspěl. Podle analytiků se prodalo zatím přes 300 tisíc kopií a podařilo se mu vydělat zhruba třetinu nákladů, které padly na vývoj. Na druhé straně má Saros takřka dvojnásobnou míru dokončení oproti Returnalu a aktivita hráčů zůstává vysoká i po dohrání. 

 

Jakub Malchárek
Jakub Malchárek

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
