Šéf Far Cry 2 a Assassin's Creed Hexe zakládá vlastní studio po odchodu z Ubisoftu

Veterán z Ubisoftu, Clint Hocking neztrácel po svém překvapivém únorovém odchodu z francouzské firmy dlouho čas. Jen několik měsíců po konci práce na Assassin’s Creed Hexe oznámil založení nového studia s názvem Build Machine Games.
Hocking popisuje svůj nový tým jako malé, rychlé a ambiciózní studio, které chce vytvářet hry s výrazným emocionálním i společenským přesahem. Čili v rámci marketingových frází vůbec nic nového pod sluncem. V typicky korporátně znějících prohlášeních mluví o posouvání hranic média, výzvách pro hráče i podpoře kreativní autonomie vývojářů.
Za těmito frázemi ale stojí člověk s opravdu silným životopisem. Hocking pracoval na původním Splinter Cellu, vedl vývoj Chaos Theory, stál za Far Cry 2 nebo Watch Dogs: Legion a nějaký čas působil i ve Valve.
Právě proto jeho odchod z Ubisoftu letos v únoru působil poněkud zvláštně. Hocking byl kreativním ředitelem Assassin’s Creed Hexe, které působilo jako svěží závan originality v zajeté šabloně, ale studio jeho konec oznámilo bez většího vysvětlení. Celá situace navíc zapadá do širších změn uvnitř Ubisoftu, kde v poslední době došlo k několika významným personálním otřesům. Jen minulý týden jsme psali o další rošádě právě ve vedení Hexe.
Nové studio je teprve na začátku a aktuálně nabírá první zaměstnance pro práci na prototypu debutového projektu. Co přesně vzniká, zatím není jasné, ale vzhledem k Hockingově historii mají Build Machine Games u kormidla minimálně talentovaného vývojáře.