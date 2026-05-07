Šéf Far Cry 2 a Assassin's Creed Hexe zakládá vlastní studio po odchodu z Ubisoftu
zdroj: Robyn Beck/AFP

Šéf Far Cry 2 a Assassin's Creed Hexe zakládá vlastní studio po odchodu z Ubisoftu

PlayStation 4 PC PlayStation 3 PlayStation 2 Game Boy Advance Xbox 360 GameCube Xbox NGage Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

7. 5. 2026 10:55 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Veterán z Ubisoftu, Clint Hocking neztrácel po svém překvapivém únorovém odchodu z francouzské firmy dlouho čas. Jen několik měsíců po konci práce na Assassin’s Creed Hexe oznámil založení nového studia s názvem Build Machine Games.

Hocking popisuje svůj nový tým jako malé, rychlé a ambiciózní studio, které chce vytvářet hry s výrazným emocionálním i společenským přesahem. Čili v rámci marketingových frází vůbec nic nového pod sluncem. V typicky korporátně znějících prohlášeních mluví o posouvání hranic média, výzvách pro hráče i podpoře kreativní autonomie vývojářů.

Far Cry
Novinky
Far Cry míří na televizní obrazovky v seriálové adaptaci

Za těmito frázemi ale stojí člověk s opravdu silným životopisem. Hocking pracoval na původním Splinter Cellu, vedl vývoj Chaos Theory, stál za Far Cry 2 nebo Watch Dogs: Legion a nějaký čas působil i ve Valve.

Právě proto jeho odchod z Ubisoftu letos v únoru působil poněkud zvláštně. Hocking byl kreativním ředitelem Assassin’s Creed Hexe, které působilo jako svěží závan originality v zajeté šabloně, ale studio jeho konec oznámilo bez většího vysvětlení. Celá situace navíc zapadá do širších změn uvnitř Ubisoftu, kde v poslední době došlo k několika významným personálním otřesům. Jen minulý týden jsme psali o další rošádě právě ve vedení Hexe.

Nové studio je teprve na začátku a aktuálně nabírá první zaměstnance pro práci na prototypu debutového projektu. Co přesně vzniká, zatím není jasné, ale vzhledem k Hockingově historii mají Build Machine Games u kormidla minimálně talentovaného vývojáře.

Smarty.cz
Tagy:
Evropa Londýn budoucnost otevřený svět čarodějnice Watch Dogs assassins creed Brexit
Zdroje:
PC Gamer, MobyGames, Build Machine Games
Hry:
Splinter Cell Far Cry 2 Watch Dogs: Legion Assassin's Creed Codename Hexe
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení

Nejnovější články