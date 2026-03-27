Sbalte si dozimetr. Rozšíření Stalkera 2 vás zavede přímo do srdce katastrofy

Dlouho se zdálo, že druhý Stalker je pouhým snem, který se nikdy nezhmotní. Nakonec ale GSC Game World zvládlo hru po letech dokončit a znovu přesvědčit, že Zóna dokáže pohltit. Nebylo to bez chyb a kompromisů, ale skrze aktualizace se nakonec titul povedlo dát do takového stavu, aby už zvládl příchod prvního placeného DLC s názvem Cost of Hope.
Studio se s ním vytasilo během včerejšího streamu Xbox Partner Preview Showcase, kde rozšíření patřilo mezi ta největší oznámení. Už jenom díky tomu, že ho tým popisuje jako „masivní expanzi“, která v sobě skrývá spoustu nelinenárního herního materiálu, jaký vás bude zásobovat klidně i několik desítek hodin.
Vyprávět bude události odehrávající se paralelně v hlavní příběhovou linií. Znovu se tak zhostíte Skifa, na jehož PDA se objeví signál, který ho zavede do srdce sporu mezi Povinností a Svobodou. S ním pracuje už základní hra, ale nikdy nedostává tolik prostoru, jak by si zasloužil. Cost of Hope proto plně prozkoumá to, co se stane, když dva náhledy na Zónu nezvládnou vedle sebe koexistovat.
Už tradičně platí, že vaše rozhodnutí budou mít vliv na to, jak se události nakonec vyvrbí. Je ale jasné, že si v propletené síti intrik a polopravd budete muset zvolit stranu, ačkoliv ani jedna není úplně správná. Nehledě na to vás čeká průzkum dvou nových lokací, mezi nimiž je konečně i ikonická jaderná elektrárna, zatímco druhou zastupuje Železný les.
Obě prostředí skrývají nové nástrahy, proto si zabalte pořádnou zásobu energetických nápojů i šroubů. Každá z oblastí má své centrum, úkoly a aktivity, přičemž můžete vzít jed na to, že v nich kromě dalších mutantů i lidských protivníků narazíte na novou výbavu, kam logicky spadají další zbraně.
Stalker 2: Cost of Hope zatím nemá konkrétní datum vydání, tudíž si musíme vystačit s létem 2026. Dobrou zprávou ale je, že se najednou dočkají všechny platformy, kam spadá PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Nevíme ani cenovku, ale pokud jste si koupili ultimátní edici hry, máte rozšíření v ceně.
Studio mezitím potvrdilo, že dodatečný obsah tvoří společně se hrou jeden příběhový oblouk a pomyslnou novou trilogii. Představená expanze tak slouží jako prostřední část, přičemž všechno završí ještě jedno DLC, které se představí později. Stále pak existují teoretické naděje na multiplayer, ale o něm tým už dlouho mlčí.