Sbalte si dozimetr. Rozšíření Stalkera 2 vás zavede přímo do srdce katastrofy
zdroj: GSC Game World

Sbalte si dozimetr. Rozšíření Stalkera 2 vás zavede přímo do srdce katastrofy

PC PlayStation 5 Xbox Series

27. 3. 2026 9:54 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Stalker 2: Cost of Hope
Stalker 2: Cost of Hope
Stalker 2: Cost of Hope
Dlouho se zdálo, že druhý Stalker je pouhým snem, který se nikdy nezhmotní. Nakonec ale GSC Game World zvládlo hru po letech dokončit a znovu přesvědčit, že Zóna dokáže pohltit. Nebylo to bez chyb a kompromisů, ale skrze aktualizace se nakonec titul povedlo dát do takového stavu, aby už zvládl příchod prvního placeného DLC s názvem Cost of Hope.

Studio se s ním vytasilo během včerejšího streamu Xbox Partner Preview Showcase, kde rozšíření patřilo mezi ta největší oznámení. Už jenom díky tomu, že ho tým popisuje jako „masivní expanzi“, která v sobě skrývá spoustu nelinenárního herního materiálu, jaký vás bude zásobovat klidně i několik desítek hodin.

Vyprávět bude události odehrávající se paralelně v hlavní příběhovou linií. Znovu se tak zhostíte Skifa, na jehož PDA se objeví signál, který ho zavede do srdce sporu mezi Povinností a Svobodou. S ním pracuje už základní hra, ale nikdy nedostává tolik prostoru, jak by si zasloužil. Cost of Hope proto plně prozkoumá to, co se stane, když dva náhledy na Zónu nezvládnou vedle sebe koexistovat.

zdroj: GSC Game World

Už tradičně platí, že vaše rozhodnutí budou mít vliv na to, jak se události nakonec vyvrbí. Je ale jasné, že si v propletené síti intrik a polopravd budete muset zvolit stranu, ačkoliv ani jedna není úplně správná. Nehledě na to vás čeká průzkum dvou nových lokací, mezi nimiž je konečně i ikonická jaderná elektrárna, zatímco druhou zastupuje Železný les.

Obě prostředí skrývají nové nástrahy, proto si zabalte pořádnou zásobu energetických nápojů i šroubů. Každá z oblastí má své centrum, úkoly a aktivity, přičemž můžete vzít jed na to, že v nich kromě dalších mutantů i lidských protivníků narazíte na novou výbavu, kam logicky spadají další zbraně.

Stalker 2: Cost of Hope zatím nemá konkrétní datum vydání, tudíž si musíme vystačit s létem 2026. Dobrou zprávou ale je, že se najednou dočkají všechny platformy, kam spadá PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Nevíme ani cenovku, ale pokud jste si koupili ultimátní edici hry, máte rozšíření v ceně.

Studio mezitím potvrdilo, že dodatečný obsah tvoří společně se hrou jeden příběhový oblouk a pomyslnou novou trilogii. Představená expanze tak slouží jako prostřední část, přičemž všechno završí ještě jedno DLC, které se představí později. Stále pak existují teoretické naděje na multiplayer, ale o něm tým už dlouho mlčí.

černobyl radioaktivita survival střílečka postapokalypsa rozšíření Stalker
Xbox, GSC Game World
Stalker 2: Heart of Chornobyl Stalker 2: Cost of Hope
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání

