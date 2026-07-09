Sázka na známou kartu. Vykuchaný Obsidian bude pracovat na novém Falloutu

Zemětřesení v Microsoftu, respektive divizi Xbox odskákalo kolem 3200 lidí, mezi nimi asi 52 zaměstnanců studia Obsidian, což je asi pětina celého týmu. Videoherní gigant se podle prohlášení své šéfky Ashy Sharmy chce nadále soustředit na své nejznámější značky, mezi které řadí mimo jiné The Elder Scrolls, Fallout, Doom nebo Quake. A podle všeho to vypadá, že až krize konečně pohnula ledy a nastává moment, který si fanoušci přáli už roky – Obsidian zřejmě bude pracovat na novém Falloutu.
S informací přišel investigativní novinář a insider Jason Schreier. Podle zákulisních zpráv má nový Fallout vznikat pod vedením veterána série Joshe Sawyera, který stál za kultovním Fallout: New Vegas. Nový Fallout je pak přímo součástí rozsáhlé restrukturalizace Xboxu. Samotný Obsidian přitom musel kvůli škrtům rušit některé rozpracované projekty, mezi nimi například i pokračování Avowed.
Samozřejmě New Vegas 2 by si přál asi každý, otázkou nicméně je, jestli nepůjde jen o rychlokvašku na vyždímání peněz z milované značky. Ani Obsidian nemá patent na skvělá RPG, jak jsme mohli vidět například u The Outer Worlds 2. Pokud se informace ukážou jako pravdivé, konečně Microsoft začíná uvažovat trochu ekonomicky, nesedí si na licencích jak slepice na hřadě a je ochotný půjčovat značky napříč svými studii.
Po úspěchu seriálu Fallout zájem o značku výrazně vzrostl a Bethesda už dříve naznačila, že další hlavní díl série bude ještě dlouho vzdálený kvůli vývoji The Elder Scrolls VI. Obsidian by tak mohl zaplnit dlouhou mezeru mezi jednotlivými hlavními díly. Navíc, ruku na srdce, Obsidianu s Falloutem věřím mnohem víc než uskupení pod Toddem Howardem.