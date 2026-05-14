Saros se prodává pomaleji než Returnal. Analytici mají obavu o návratnost vývoje
zdroj: Housemarque

Saros se prodává pomaleji než Returnal. Analytici mají obavu o návratnost vývoje

PC PlayStation 5

14. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Saros
Saros
Saros
Galerie

Nová akčňárna Saros od studia Housemarque sice sbírá solidní recenze a hráči oceňují přístupnější obtížnost oproti Returnalu, ale z obchodního pohledu zatím nejde o úplně přesvědčivý start. Podle analýzy společnosti Alinea Analytics Saros zatím prodal přibližně 300 tisíc kopií a hra utržila přes 22 milionů dolarů (asi 484 milionů korun). Výraznou část tvořili majitelé deluxe edice s předčasným přístupem.

Přestože má dnes PlayStation 5 mnohonásobně větší hráčskou základnu než při vydání Returnalu v roce 2021, Saros se prodává pomaleji. Analytik Rhys Elliott upozorňuje, že tehdejší majitelé PS5 byli hladoví po exkluzivitách a kupovali prakticky každou novou hru. Dnes už je situace jiná. Hráči mají obrovský backlog a zároveň musíme brát v potaz konkurenci dalších velkých titulů jako Crimson Desert nebo Resident Evil Requiem.

Saros
Recenze
Saros – recenze akčního baletu

Na druhou stranu se zdá, že Housemarque uspělo alespoň v jedné důležité věci: Saros má údajně dvojnásobnou míru dokončení oproti Returnalu a aktivita hráčů zůstává vysoká i po dohrání. 

Přesto analytici upozorňují, že vzhledem k odhadovanému rozpočtu kolem 76 milionů dolarů může mít hra problém dostat se do zisku. Právě proto se znovu otevírá debata o budoucnosti exkluzivit PlayStationu a jejich případném vydání na PC, které v minulosti pomohlo i Returnalu. Obzvláště v kontextu dřívějších spekulací, které hovořily o tom, že Saros má být první z her, kterou Sony na počítače portovat nehodlá.

Saros tak zatím působí jako titul, který si hráči užívají víc než jeho předchůdce, ale zároveň bojuje s realitou dnešního trhu, kde ani kvalitní exkluzivita automaticky neznamená velký komerční úspěch.

„Výjimečně povedená akční roguelite, která staví na základech Returnalu, ale téměř ve všech směrech jej dál rozvíjí a vylepšuje. Saros exceluje zejména v nejednoznačném, vtahujícím příběhu, špičkové bullet hell akci a návykové hratelnosti s promyšlenou progresí. Přestože jí trochu ubírá menší míra inovace, místy opakující se prostředí a pár frustrujících momentů, jde o mimořádnou hru, která akci dovádí téměř k dokonalosti,“ napsal jsem o hře v recenzi.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi střílečka third person astronaut roguelike roguelite časová smyčka
Zdroje:
Alinea Analytics
Hry:
Returnal Saros
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games

Nejnovější články