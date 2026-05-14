Saros se prodává pomaleji než Returnal. Analytici mají obavu o návratnost vývoje

Nová akčňárna Saros od studia Housemarque sice sbírá solidní recenze a hráči oceňují přístupnější obtížnost oproti Returnalu, ale z obchodního pohledu zatím nejde o úplně přesvědčivý start. Podle analýzy společnosti Alinea Analytics Saros zatím prodal přibližně 300 tisíc kopií a hra utržila přes 22 milionů dolarů (asi 484 milionů korun). Výraznou část tvořili majitelé deluxe edice s předčasným přístupem.
Přestože má dnes PlayStation 5 mnohonásobně větší hráčskou základnu než při vydání Returnalu v roce 2021, Saros se prodává pomaleji. Analytik Rhys Elliott upozorňuje, že tehdejší majitelé PS5 byli hladoví po exkluzivitách a kupovali prakticky každou novou hru. Dnes už je situace jiná. Hráči mají obrovský backlog a zároveň musíme brát v potaz konkurenci dalších velkých titulů jako Crimson Desert nebo Resident Evil Requiem.
Na druhou stranu se zdá, že Housemarque uspělo alespoň v jedné důležité věci: Saros má údajně dvojnásobnou míru dokončení oproti Returnalu a aktivita hráčů zůstává vysoká i po dohrání.
Přesto analytici upozorňují, že vzhledem k odhadovanému rozpočtu kolem 76 milionů dolarů může mít hra problém dostat se do zisku. Právě proto se znovu otevírá debata o budoucnosti exkluzivit PlayStationu a jejich případném vydání na PC, které v minulosti pomohlo i Returnalu. Obzvláště v kontextu dřívějších spekulací, které hovořily o tom, že Saros má být první z her, kterou Sony na počítače portovat nehodlá.
Saros tak zatím působí jako titul, který si hráči užívají víc než jeho předchůdce, ale zároveň bojuje s realitou dnešního trhu, kde ani kvalitní exkluzivita automaticky neznamená velký komerční úspěch.
„Výjimečně povedená akční roguelite, která staví na základech Returnalu, ale téměř ve všech směrech jej dál rozvíjí a vylepšuje. Saros exceluje zejména v nejednoznačném, vtahujícím příběhu, špičkové bullet hell akci a návykové hratelnosti s promyšlenou progresí. Přestože jí trochu ubírá menší míra inovace, místy opakující se prostředí a pár frustrujících momentů, jde o mimořádnou hru, která akci dovádí téměř k dokonalosti,“ napsal jsem o hře v recenzi.