Santa Monica vyvíjí novou sérii ze světa God of War, Amazon ukazuje první fotku ze seriálu

Mega Cat Studios hráčům před víkendem dodalo „cheat“, aby si mohli kooperaci v God of War: Sons of Sparta užít hned od začátku. Přesto je tahle metroidvanie pouhým předkrmem před pořádným hlavním chodem, který zjevně dorazí ve dvojitém balení. Zdá se totiž, že Santa Monica studio nepracuje jen na remaku původní trilogie.
Už dlouho se ví, že Cory Barlog s jeho týmem chystají nový projekt. Podle insiderských informací by k odhalení mělo dojít během léta a původně se očekávalo, že titul nebude nijak spojený se značkou o naštvaném polobohovi. Nejnovější informace ale napovídají, že realita může být nakonec trochu jiná.
Do vod internetu vplul údajný obrázek z LinkedIn profilu bývalého scenáristy studia, na němž se pyšnil prací na „nové sérii v rámci vesmíru God of War“ (děkujeme Eurogameru). Zaměstnanec byl ve firmě od roku 2020 do konce toho minulého a pomohl formovat vizi vyprávění a kreativního směřování pro novou sérii, kde vyvíjel postavy, dějové linie a originální příběhy.
Účet byl už podle všeho smazaný, tudíž není způsob, jak si informace ověřit. Podobné prohlášení by nicméně dávalo smysl ve spojení s dřívějšími informacemi od Jasona Schreiera, který hovořil o titulu, jež „není novou značkou, ale rozhodně tak může působit“. Studio tak zjevně chce vytvořit vlastní rozlehlý vesmír, v němž mohou vyprávět různé paralelní příběhy s odlišnými postavami. První odbočka by se pak podle nepodložených informací mohla věnovat Kratovo manželce Faye.
Jestli to je správná cesta dopředu, ukáže až odhalení a následné reakce hráčů. Ty každopádně nejsou moc vlídné ve spojení s první oficiální fotkou ze seriálové adaptace. Amazon ji vypustil v pátek a zobrazuje moment, kdy Kratos učí Atrea lovit. Ryan Hurst (Kratos) a Callum Vinson (Atreus) se tak vůbec poprvé ukázali ve svých rolích a internet si na tom řádně smlsnul.
Výjev se na internetu dočkal silného posměšku, především na konto Hursta, jehož lid překřtil na „Krata z Temu“. Podle kritiků mu chybí správný vous i dostatečná muskulatura, zatímco fotce nějaká výraznější atmosféra. Odezva byla natolik negativní, že vyburcovala Hursta k obraně krátkým postem na sociálních sítích, kam napsal, aby lidé nevěřili všemu, co na internetu vidí.
Podobné prohlášení by běžně naznačovalo, že fotka byla podvodem, případně vygenerovaná s pomocí umělé inteligence. Jenomže ji sdílel přímo oficiální účet Prime Videa. Lid v návaznosti začal spekulovat nad tím, zda Amazon pro její tvorbu nevyužil právě AI, třeba jako v případě nešťastného shrnutí seriálového Falloutu, které následně stáhlo.
V tomto případě se ovšem podobný scénář jeví jako nepravděpodobný. Daleko větší smysl dává, že fotka pochází z probíhajících testovacích zkoušek nejen kostýmů, jejichž výsledek se firma rozhodla z nějakého důvodu zveřejnit. Něco podobného udělala u nové Lary, jenom tam ta „zkouška“ byla ze zobrazeného materiálu hned vidět.
Kvality seriálu proto lépe vystihne až první ukázka, na níž si ještě chvíli počkáme. Natáčení v kanadském Vancouveru odstartuje teprve teď v březnu, tudíž premiéru očekávejte až někdy v roce 2027.