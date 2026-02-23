Saints Row je mrtvé, domnívá se původní autor. Vrátí se ještě někdy bláznivá městská akce?
Saints Row je mrtvé, domnívá se původní autor. Vrátí se ještě někdy bláznivá městská akce?

23. 2. 2026 17:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Saints Row
Saints Row
Saints Row
Na návrat Saints Row v roce 2022 by mnozí zúčastnění nejraději zapomněli. Nepovedenému rebootu chyběly skoro všechny klíčové ingredience, které kdysi sérii definovaly, takže ho mnozí okamžitě zatratili (recenze). Přesto řada fanoušků doufala, že by značka mohla dostat ještě další šanci. Restart jí ale zřejmě definitivně podrazil nohy.

Alespoň tak usoudil designér prvního dílu Chris Stockman. Ten sice v listopadu zažehl naději, když mluvil o dalším oživení a návratu k tomu, čím bývala městská akce zábavná, ale nakonec z jeho nadšení zjevně nic nebude. Eurogamer odchytil Stockmanovu zprávu z Discordu jeho nové společnosti Bit Planet Games, kde natvrdo říká, že je série mrtvá.

„Upřímně řečeno si myslím, že je tahle série bohužel mrtvá. A mám pocit, že Embracer s tím není schopný nic udělat. Kéž by to bylo jinak. Snažil jsem se ze všech sil nabídnout řešení, ale oni mě ignorovali,“ stojí v jeho odpovědi jednomu z fanoušků.

Embracer jeho návrh zjevně shodil ze stolu, což ho vede k lehké frustraci, že se mateřská společnost o značku nezajímá. Podle tvrzení z minulého týdne udělal Stockman vše, co bylo v jeho silách. Dokonce nabízel možnost, že by se pro správu série nechal najmout, popřípadě na dalším díle Saints Row pracoval na základě licence. Ani tato možnost ale zjevně neprošla.

Nepovedený návrat tak zlomil vaz nejenom studiu Volition, ale také samotné sérii. Nicméně ono to nakonec může být pro dobro věci. Značka vždycky byla anarchistickou mozaikou zločineckého sandboxu, který byl poplatný době, a je otázkou, co by musel v dnešní době ukázat, aby působil vyloženě svěžím dojmem a nikoliv jen sebeparodií.

Saints Row
Novinky
Po 30 letech končí studio Volition, autoři Saints Row a Red Faction

Sám Stockman v minulosti přiznal, že je náročné bojovat s monopolem na městské akce, který drží Rockstar s Grand Theft Auto. Přesto věřil, že na trhu je dost místa pro alternativu s jasnou identitou a odlišností. Jenom se k nim musí přidat i notná dávka zábavy.

Nakonec jde už o druhou sérii s kořeny ve studiu Volition, kterou Embracer uložil k ledu. Druhou je Red Faction, jehož pokračování bylo už ve fázi plánování, ale nakonec se ho pohlaváři rozhodli zrušit. Takže ani život na rudé planetě nemá u nových majitelů na růžích ustláno.

