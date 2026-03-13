Sabaton se vrací do World of Warships. Singl Yamato doprovází velitel Brodén i speciální event

Wargaming své multiplayerové hry dlouhodobě podporuje ukázkově. Své fanoušky moc dobře zná a rád přichází s tematickými spolupracemi. Jednou z těch nejvýraznějších je partnerství s heavymetalovou kapelou Sabaton, známou svou vášní pro vojenskou historii. Obě strany se teď znovu spojily a výsledkem je nová spolupráce pro World of Warships.
Na jedné straně ze spolupráce vzešel nový singl Yamato, který je poctou ikonické japonské bitevní lodi a volně navazuje na předchozí společnou skladbu Bismarck, opěvující železného německého kancléře. Píseň doprovází také videoklip, který stejně jako mnoho dalších skladeb kapely vypráví příběh historické vojenské techniky a událostí.
Ochuzení nebudete ani po herní stránce, kdy do multiplayerových klání lodí vstupuje frontman kapely Joakim Brodén coby velitel. Když se ujme velení, jako hudební doprovod vám budou hrát obě zmíněné skladby, zatímco hlášky admirála namluvil přímo Brodén společně s baskytaristou Pärem Sundströmem.
Velitel je součástí kolekce The Legend of Sabaton, která vás taktéž vezme na cestu historií, tentokrát ale samotné kapely a jejích kořenů. Jednotlivé prvky získáte z tematických standardních a prémiových kontejnerů, kde najdete různé osobní vzkazy a zajímavosti. Při dokončení celé kolekce se vám kromě velitele odemkne permanentní kamufláž pro loď Yamato, doplněná o pět kamufláží Metal Flames. Kromě toho získáte třeba nový efekt zničení lodi, pamětní vlajky nebo nášivku.
„Jsme nadšeni, že můžeme se skupinou Sabaton spolupracovat na silném novém singlu Yamato. Vášeň kapely Sabaton pro vyprávění příběhů a oživování historie silně rezonuje nejen s naším týmem, ale také s naší komunitou. Jsme rádi, že hráčům můžeme v rámci této spolupráce nabídnout nový obsah, který oslavuje kapelu, její odkaz i příběhy, které nás všechny inspirují,“ uvedl Christian Bergmann, zástupce ředitele vydavatelství ve společnosti Wargaming.
Pokud máte dnes volnější večer, nalaďte si od 18:00 livestream na oficiálních kanálech hry na Twitchi či YouTube, kde se objeví právě baskytarista Pär Sundström. Budete mít šanci získat nový herní obsah i vstupenky na koncert Sabatonu. Novinky kromě tradiční PC verze hry se objeví také ve World of Warships: Blitz a World of Warships: Legends. Do World of Tanks: Modern Armor se mezitím mezi 17.-30. březnem vrátí tanky Primo Victoria a Spirit of War.
Součástí všech novinek, které přichází s aktuálním updatem 15.2 je rovněž další Event Pass připomínající 85. výročí bitvy o nadvládu ve Středomoří mezi Velkou Británií a Itálií. Taktéž se změnily mechanismy letadlových lodí, vyvážila se mapa Okinawa a pokračují oslavy lunárního nového roku.