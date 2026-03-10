S remakem Knights of the Old Republic se stále počítá. Pracují na něm vývojáři Hellraisera
S remakem Knights of the Old Republic se stále počítá. Pracují na něm vývojáři Hellraisera

10. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Fanoušci kultovního RPG ze světa Star Wars mají alespoň malou jistotu: Na remaku Star Wars: Knights of the Old Republic se stále pracuje. Po letech ticha to potvrdil kreativní šéf studia Saber Interactive Tim Willits, byť jeho odpověď byla stručná a krátká.

V rozhovoru pro IGN uvedl: „Ano, hra je stále ve vývoji. To je vše, co k tomu můžu říct.“ Pro fanoušky původního Star Wars: Knights of the Old Republic, který vytvořilo studio BioWare, je to alespoň malá úleva. Remake byl oznámen už v roce 2021, ale od té doby se o něm téměř nic oficiálního neobjevilo.

Star Wars: Fate of the Old Republic
Novinky
Čekání na Star Wars: Fate of the Old Republic nebude až tak dlouhé

Situaci navíc komplikovaly zákulisní změny. Studio Aspyr už na projektu nepracuje a vývoj měl být předán týmu Mad Head Games. Ten je momentálně známý především připravovaným titulem Hellraiser: Revival, který má vyjít ještě letos, takže se pak většina týmu muže převést na práci na KOTORu.

Zajímavé je, že se kdysi diskutovalo i o remaku pokračování Star Wars: Knights of the Old Republic II. Viceprezident Lucasfilm Games Douglas Reilly uvedl, že projekt s kódovým označením „Juliet“ měl přinést kompletní moderní přepracování druhého dílu – se současnou grafikou, moderní hratelností, ale zachovaným příběhem a postavami. Není však jisté, zda se tyto plány někdy uskuteční. Je potvrzená zatím předělávka první hry.

Celá situace je o to zajímavější, že na loňských The Game Awards byl představen nové singleplayerové RPG ze světa Star Wars – Fate of the Old Republic. Na něm pracuje bývalý režisér KOTORu Casey Hudson. Otázka tak zní: která hra se dočká vydání dřív? Nový projekt ze světa Star Wars, nebo dlouho očekávaný remake jednoho z nejlepších RPG všech dob.

