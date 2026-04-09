S pokračováním Khazana to vypadá bledě. Vydavatel přesouvá část studia na jiné projekty

Akční RPG The First Berserker: Khazan sice sbíralo solidní hodnocení a zařadilo se tak mezi ty povedenější rubačky loňského roku, ale z komerčního hlediska už tak přesvědčivé nebylo. Vydavatel Nexon proto přistoupil k poměrně razantnímu kroku a podstatnou část týmu ze studia Neople přesouvá na jiné projekty. Pokračování tak momentálně není v plánu, přestože šéf studia Junho Lee se nedávno na výročí hry vyjadřoval o tom, že Khazan rozhodně neřekl poslední slovo.
Informace pochází ze zpráv korejského média YNA, podle kterého došlo k přeřazení velké části vývojářů na jiné hry pod Nexonem kvůli slabším komerčním výsledkům Khazana. Nexon to ve svém vyjádření formuluje opatrněji. The First Berserker se podle něj blíží na konec své roadmapy a dává proto smysl oddělit menší tým pro dokončení zbývajících úkolů od zbytku lidí, kteří budou využiti jinde.
Firma zároveň zdůrazňuje, že chce zkušenosti získané při vývoji AAA hry využít naplno. Jinými slovy, nejde o odchod lidí, ale o jejich přesun tam, kde mohou být aktuálně užitečnější. Výsledek ale zůstává stejný – navzdory kvalitě hra nenaplnila očekávání. Nexon to ostatně přiznal už dříve, i když projekt označil alespoň za částečný úspěch. Ukázal alespoň to, že značka Dungeon & Fighter má potenciál oslovit globální publikum mimo Asii.
Firma se k tomu nedávno vrátila i při prezentaci pro investory, a že bude dál vyhodnocovat jeho dlouhodobý potenciál. Mimo jiné i v souvislosti s plánovaným vydáním v Číně. DLC, která byla v plánu, stejně jako porty na další platformy, ale očekávat nemáme. Většina 100členného týmu byla přesunuta do takzvaného Týmu R, který je jakousi tranzitní jednotkou v rámci Nexonu. Na jakých hrách se budou podílet, tak zatím není jasné.
Budoucnost samotné značky The First Berserker: Khazan je tak momentálně nejistá. S týmem přesunutým na jiné projekty se případného pokračování jen tak nedočkáme, pokud vůbec někdy vznikne. Ve hře je i varianta, že zůstane u jednoho dílu a Nexon se raději zaměří na rozšiřování univerza jinými cestami.