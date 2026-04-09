S pokračováním Khazana to vypadá bledě. Vydavatel přesouvá část studia na jiné projekty
zdroj: Neople

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 4. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Galerie

Akční RPG The First Berserker: Khazan sice sbíralo solidní hodnocení a zařadilo se tak mezi ty povedenější rubačky loňského roku, ale z komerčního hlediska už tak přesvědčivé nebylo. Vydavatel Nexon proto přistoupil k poměrně razantnímu kroku a podstatnou část týmu ze studia Neople přesouvá na jiné projekty. Pokračování tak momentálně není v plánu, přestože šéf studia Junho Lee se nedávno na výročí hry vyjadřoval o tom, že Khazan rozhodně neřekl poslední slovo.

Informace pochází ze zpráv korejského média YNA, podle kterého došlo k přeřazení velké části vývojářů na jiné hry pod Nexonem kvůli slabším komerčním výsledkům Khazana. Nexon to ve svém vyjádření formuluje opatrněji. The First Berserker se podle něj blíží na konec své roadmapy a dává proto smysl oddělit menší tým pro dokončení zbývajících úkolů od zbytku lidí, kteří budou využiti jinde.

khazan key art
Recenze
The First Berserker: Khazan – recenze živelné soulsovky

Firma zároveň zdůrazňuje, že chce zkušenosti získané při vývoji AAA hry využít naplno. Jinými slovy, nejde o odchod lidí, ale o jejich přesun tam, kde mohou být aktuálně užitečnější. Výsledek ale zůstává stejný – navzdory kvalitě hra nenaplnila očekávání. Nexon to ostatně přiznal už dříve, i když projekt označil alespoň za částečný úspěch. Ukázal alespoň to, že značka Dungeon & Fighter má potenciál oslovit globální publikum mimo Asii.

Firma se k tomu nedávno vrátila i při prezentaci pro investory, a že bude dál vyhodnocovat jeho dlouhodobý potenciál. Mimo jiné i v souvislosti s plánovaným vydáním v Číně. DLC, která byla v plánu, stejně jako porty na další platformy, ale očekávat nemáme. Většina 100členného týmu byla přesunuta do takzvaného Týmu R, který je jakousi tranzitní jednotkou v rámci Nexonu. Na jakých hrách se budou podílet, tak zatím není jasné.

Budoucnost samotné značky The First Berserker: Khazan je tak momentálně nejistá. S týmem přesunutým na jiné projekty se případného pokračování jen tak nedočkáme, pokud vůbec někdy vznikne. Ve hře je i varianta, že zůstane u jednoho dílu a Nexon se raději zaměří na rozšiřování univerza jinými cestami.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG
Zdroje:
ResetEra, Nexon, YNA
Hry:
The First Berserker: Khazan
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch

Nejnovější články