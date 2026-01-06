S korejským Metal Gearem Mudang: Two Hearts to vypadá špatně

Vypadá to, že jedna z nejnadějnějších špionážních akčních her loňské showcase Xboxu může mít vážné potíže. Korejské studio EVR, které stojí za špionážním thrillerem Mudang: Two Hearts, podle nejnovějších indicií čelí rozsáhlé vlně propouštění a jeho oficiální web přestal fungovat, což vyvolává obavy o další osud titulu.
Se zjištěním přišel server Kotaku. Server Need4Games upozorňuje na data z korejského monitorovacího systému, podle kterého se počet zaměstnanců EVR Studio měl v poslední době dramaticky snížit. Zatímco dříve mělo studio přes stovku lidí, aktuálně mělo údajně zůstat zhruba 22 zaměstnanců. Podle dostupných informací za tím stojí nedostatek financí, který měl vést k nuceným škrtům.
Zdroje obeznámené se situací navíc mluví o napjatých vztazích s investory. Jeden z nich měl uvést, že Mudang: Two Hearts je plánován na vydání nejpozději do konce března 2026, tedy do uzávěrky aktuálního fiskálního roku. Pokud by se tento termín nepodařilo dodržet, situace by se podle všeho mohla výrazně vyhrotit a skončit jednáním investorů o dalším osudu projektu.
Podezření posiluje i ticho na oficiálních kanálech studia. Web EVR Studio momentálně vrací chybovou hlášku a archivní kopie na Wayback Machine končí u října loňského roku. YouTube kanál studia je bez nového obsahu od poloviny srpna, kdy vyšel poslední vývojářský deník zaměřený na motion capture. Shodou okolností to je také poslední zpráva od studia na komunitním Discordu.
Mudang: Two Hearts je zatím oficiálně plánován na rok 2026 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series. Otázkou zůstává, zda se tenhle ambiciózní projekt podaří dotáhnout do cíle a v jakém stavu.