RuneScape slaví 25 let a studio slibuje zářnou budoucnost

Jestli se chcete cítit opravdu staří, RuneScape letos slaví 25. výročí existence. Jedna z nejdéle fungujících online her, která je stále aktivní a dostupná, se z nenápadného browserového titulu stala fenoménem, jenž pomohl definovat podobu MMORPG. A i po čtvrtstoletí má stále početnou a oddanou komunitu.
Studio Jagex si význam tohoto výročí plně uvědomuje a rozhodlo se ho oslavit ve velkém. V nově zveřejněném výročním videu oznámilo nejen ambiciózní plány do budoucna, ale také přejmenování společnosti na Jagex: The RuneScape Company. Zároveň slibuje „dosud největší investici“ do světa RuneScape, která má fanouškům přinést řadu důvodů, proč se na následující roky těšit.
„Je neuvěřitelné, že od počátků RuneScape jako browserové hry založené na Javě uplynulo už čtvrt století. Dnes oslovujeme největší a nejaktivnější komunitu hry v naší historii a tento milník patří stejně tak vám, jako nám,“ uvedl generální ředitel Jagexu Jon Bellamy.
Konkrétní novinky si studio zatím nechává pod pokličkou, ale alespoň oznámilo termíny, kdy se fanoušci dočkají podrobností. 19. ledna proběhne RS Ahead, kde se bude mluvit o budoucnosti značky. Na to 25. ledna naváže Old School RuneScape Winter Summit s informacemi o plánovaném obsahu do klasické verze hry, vystřídaný 29. ledna přehlídkou novinek do survivalového spin-offu RuneScape: Dragonwilds.
Pokud ovšem zvědavostí jen hoříte, několik náznaků se přeci jen objevilo. Očekávejte vizuální přeleštění, modernizaci hráčských avatarů i zásadní zlepšení v oblasti podpory hráčů. Jedním z největších kroků bude také zrušení systému mikrotransakcí Treasure Hunter, o jehož odstranění komunita hlasovala v listopadu 2025.
Samotné výročí doprovodí i návrat fanouškovské akce RuneFest, tentokrát s dvojnásobnou kapacitou oproti předchozím ročníkům. Díky tomu se stane dosud největším setkáním fanoušků v historii hry. Na něm si zakoupíte i limitovaný merch, mezi kterýž patří i sada pěti vinylových desek s 50 skladbami v luxusním balení.
RuneScape by nikdy nedosáhl takové životnosti bez své komunity, a Jagex se proto rozhodl fanouškům vrátit alespoň část podpory. Proto ve spolupráci s Into Games zakládá rozvojový a mentorský program Future Talent Pathway, který má pomoci lidem z nízkopříjmových a dělnických rodin nastartovat kariéru v herním průmyslu.
„RuneScape vždy stálo na společném budování světů. Náš program Future Talent Pathway odráží stejnou filozofii - umožňuje nadějným talentům a vývojářům posouvat hranice, učit se od nejlepších v oboru a budovat zážitky, které budou definovat budoucnost online hraní. Je naším závazkem podporovat nadějné tvůrce, rozvíjet kreativitu a zajistit, aby Jagex zůstal na špici i dalších 25 let,“ dodal k iniciativě Bellamy.
Zkrátka to vypadá, že milovníci legendy zažívají krásné chvíle, o nichž řada lidí dost možná ani nesnila. RuneScape zvládá zůstat relevantní i po tolika letech, což je úspěch, který se podaří jen naprostému minimu her.