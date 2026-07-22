RuneScape chce sesadit World of Warcraft. Zamíří Jagex na MMO trůn?
zdroj: Foto: Jagex

RuneScape chce sesadit World of Warcraft. Zamíří Jagex na MMO trůn?

PC

22. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Britské studio Jagex si stanovilo cíl, který může na první dobrou znít až šíleně. Po více než čtvrtstoletí existence RuneScape nechce být jen druhým největším MMO na trhu, ale během příštích pěti let plánuje zaútočit na trůn, který už víc než 20 let okupuje World of Warcraft.

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V rozhovoru pro The Game Business ambice neskrýval generální ředitel Jagexu Jon Bellamy. „Sen je, že nebudeme druhou největší MMO značkou na světě, ale první,“ prohlásil. Zároveň ale připustil, že cesta na vrchol nebude snadná. „Mezi námi a jedničkou je opravdu velká mezera. Víme ale, že když to uděláme správně, můžeme se jí začít přibližovat.“

Podle Bellamyho se přitom úspěch nebude odvíjet od jednoho titulu, a tak chce Jagex během následujících pěti let mít minimálně tři velké a rostoucí hry ze světa RuneScape, které dohromady osloví miliony hráčů. Vedle klasického RuneScape a jeho dřevní varianty Old School RuneScape má důležitou roli v propagaci univerza sehrát survival RuneScape: Dragonwilds, který by měl letos na podzim opustit předběžný přístup.

Mohlo by se zdát, že tři podobně zaměřené hry si budou parazitovat na stejném publiku, ale s tím si Bellamy prý hlavu příliš neláme. „Nemám strach z toho, že jahodová zmrzlina prodá víc než čokoládová. Prostě chceme prodávat zmrzlinu,“ nabídl metaforu pro svůj přístup. Jinými slovy, nezáleží na tom, který z titulů bude nejúspěšnější, pokud bude patřit k RuneScape.

RuneScape: Dragonwilds
RuneScape: Dragonwilds
RuneScape: Dragonwilds
Galerie

Šéf Jagexu se zároveň pochlubil mimořádně loajální komunitou a zajímavými statistikami. Průměrný hráč Old School RuneScape podle něj tráví ve hře téměř pět hodin denně, přestože průměrný věk dosahuje zhruba 32 let. Sám Bellamy přiznal, že mívá hru spuštěnou v práci na druhém monitoru. „Když se mě zeptáte, co právě teď dělám, tak při práci chytám ryby v Old School RuneScape. A nejsem jediný. Jsou miliony lidí, kteří mají na jednom monitoru Excel a na druhém RuneScape. Myslím, že právě pro takový životní styl navrhujeme naše hry.“

Zatímco budoucnost jiné oldschool stálice League of Legends Classic má do velké míry řídit hlasování komunity, podle Bellamyho RuneScape podobný model nepotřebuje. Jagex vedle nostalgického návratu do minulosti sází na dlouhodobé rozšiřování zavedeného univerza a věří, že právě kombinace několika různých her dokáže značku posunout na novou úroveň.

A jestli se RuneScape skutečně podaří sesadit World of Warcraft z MMO trůnu? Bellamy soudí, že žádný sen není příliš vzdálený: „Ano, je to ambiciózní. Ale když už si stanovujete velké cíle, proč nemířit rovnou na vrchol?“

Smarty.cz
Tagy:
mmo
Zdroje:
Jagex, The Game Business
Hry:
Runescape
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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