Ruiner 2 se vrací do Rengkoku. Nově vsadí na kooperaci a komplexnější RPG systém

Kyberpunková řežba se vrací. Polské studio Reikon Games na začátku března oznámilo Ruiner 2, pokračování kultovní našlapané akce z roku 2017 zasazené opět do světa, kde si i vlastní smrt musíte zasloužit. Zatímco graficky dvojka zůstává věrná své syrové estetice nasáklé neony a krví, pod kapotou se odehrají poměrně zásadní změny.
Tou nejvýraznější je bezpochyby kooperace až pro tři lidi. Původní Ruiner byl čistě sólovou záležitostí, v pokračování už se do brutálních, rychlých potyček ve městě Rengkok můžete pustit společně. S tím jdou ruku v ruce komplexnější RPG mechanismy, kde se skrz specializace a vzájemnou spolupráci můžete dostat k zajímavým synergiím.
Ruiner 2 totiž posouvá původní střílečku z ptačí perspektivy směrem k plnohodnotnému akčnímu RPG. Základem nové hratelnosti bude systém bojových skořápek, ne nepodobný nedávnému Marathonu, kde můžete ovládat až tři různá „bojová těla“ naráz a v reálném čase mezi nimi přepínat. Každá ze šesti tříd má vlastní styl boje, unikátní schopnosti i roli na bojišti, což otevírá spoustu prostoru pro taktizování i experimentování.
Vývojáři slibují, že si jednotlivé skořápky nebudete měnit jen kosmeticky, byť to také půjde, ale především nabídnou komplexní stromy schopností se základní čtveřicí a jejich větvenými úpravami, které nebudou měnit jen procentuální hodnoty, ale rovnou celý princip. Postupem času se tak buildy mohou výrazně lišit a v partě teprve napácháte tu pravou paseku.
Ruiner 2 se opět odehrává v dystopii Rengkoku, kde korporace diktují pravidla a smrt nemusí nutně znamenat vysvobození. Podle oficiálního popisku se ale tentokrát podíváme i za hranice města do okolní pustiny, kde platí jediné pravidlo: Zabij, nebo budeš zabit.
Datum vydání zatím oznámeno nebylo, ale už nyní se mohou zájemci registrovat do uzavřeného testování, které odstartovalo včera. Ruiner 2 se zatím chystá pouze na PC.