zdroj: Reikon Games

PC

Ruiner 2 se vrací do Rengkoku. Nově vsadí na kooperaci a komplexnější RPG systém

28. 4. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Kyberpunková řežba se vrací. Polské studio Reikon Games na začátku března oznámilo Ruiner 2, pokračování kultovní našlapané akce z roku 2017 zasazené opět do světa, kde si i vlastní smrt musíte zasloužit. Zatímco graficky dvojka zůstává věrná své syrové estetice nasáklé neony a krví, pod kapotou se odehrají poměrně zásadní změny.

Tou nejvýraznější je bezpochyby kooperace až pro tři lidi. Původní Ruiner byl čistě sólovou záležitostí, v pokračování už se do brutálních, rychlých potyček ve městě Rengkok můžete pustit společně. S tím jdou ruku v ruce komplexnější RPG mechanismy, kde se skrz specializace a vzájemnou spolupráci můžete dostat k zajímavým synergiím.

ruiner_rev
Recenze
Ruiner - recenze

Ruiner 2 totiž posouvá původní střílečku z ptačí perspektivy směrem k plnohodnotnému akčnímu RPG. Základem nové hratelnosti bude systém bojových skořápek, ne nepodobný nedávnému Marathonu, kde můžete ovládat až tři různá „bojová těla“ naráz a v reálném čase mezi nimi přepínat. Každá ze šesti tříd má vlastní styl boje, unikátní schopnosti i roli na bojišti, což otevírá spoustu prostoru pro taktizování i experimentování.

Vývojáři slibují, že si jednotlivé skořápky nebudete měnit jen kosmeticky, byť to také půjde, ale především nabídnou komplexní stromy schopností se základní čtveřicí a jejich větvenými úpravami, které nebudou měnit jen procentuální hodnoty, ale rovnou celý princip. Postupem času se tak buildy mohou výrazně lišit a v partě teprve napácháte tu pravou paseku. 

Ruiner 2 se opět odehrává v dystopii Rengkoku, kde korporace diktují pravidla a smrt nemusí nutně znamenat vysvobození. Podle oficiálního popisku se ale tentokrát podíváme i za hranice města do okolní pustiny, kde platí jediné pravidlo: Zabij, nebo budeš zabit.

Datum vydání zatím oznámeno nebylo, ale už nyní se mohou zájemci registrovat do uzavřeného testování, které odstartovalo včera. Ruiner 2 se zatím chystá pouze na PC.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení

Nejnovější články