RPG bojovka Towerborne příští měsíc opustí předběžný přístup a mění cenovku

Pokud vás bavil loňský Absolum, měli byste mít v hledáčku i Towerborne. Nejen proto, že za hrou stojí studio Stoic, které můžete znát z trilogie krásných tahovek The Banner Saga, ale taky jde o brawler, který si navíc můžete dát v počtu jednoho až čtyř hráčů. Dobrou zprávou je, že hra už v únoru po dvou letech opustí předběžný přístup a vychází vedle dosavadního PC a Xboxu i na PlayStationu. Tou špatnou, že spolu s tím opouští i free-to-play model.
S plným vydáním přichází i změna, která část stávajících hráčů pravděpodobně nepotěší. Towerborne přechází na klasický placený formát. Základní edice bude stát 24,99 dolaru, deluxe varianta pak 29,99 dolaru. Vývojáři novou cenu vyvažují zásadní úpravou fungování hry – Towerborne už nebude vyžadovat neustálé připojení k internetu a půjde ho hrát i offline.
Přechod na verzi 1.0 ale není jen o cenovce. Součástí takzvaného „reimagined launch experience“ je celá řada úprav a rozšíření obsahu. Hra dostane kompletní příběhovou linku s hlavním záporákem, nové vedlejší úkoly a přepracovanou nástěnku zakázek. Výrazných změn se dočká i obtížnost – přibude nový režim Brutal, který má prověřit i velmi zkušené hráče.
Podle oficiálního FAQ si budete moci ponechat postup z předběžného přístupu, vývojáři ale zároveň doporučují začít znovu od začátku, aby bylo možné nový obsah a upravený příběh zažít v zamýšlené podobě.
O důvodech těchto změn mluvili tvůrci i v rámci New Game+ Showcase. Ředitel hry Daniel McLaren a designová ředitelka Shana Markham vysvětlili, že klíčovou roli sehrála zpětná vazba od komunity. Původně měl být příběh spíš jen kulisou pro akční hratelnost, ale komunita si sama řekla o silnější narativní složku. Výsledkem je výrazně rozšířený děj, který má dát celé zkušenosti větší smysl a strukturu.
Towerborne vychází v plné verzi 26. února na PC, Xboxu a PlayStationu. V den vydání bude k dispozici taky v předplatném Game Pass.