Rozuzlení hororové střílečky s Vetřelcem se nedočkáme. Studio masivně propouští

Alien: Rogue Incursion, která původně vyšla na VR s podtitulem Part 1, aby následně vznikly porty bez potřeby virtuálního headsetu s přízviskem Evolved Edition, se už žádných dalších částí zřejmě nedočká. Podle informací serveru Game Developer se studio Survios prakticky rozpadá.
Vývojáři pak na sociálních sítích potvrzují rozsáhlé propouštění, které zasáhlo většinu týmu. Designér soubojů Dylan Ralston uvedl, že firma bude v podstatě uzavřena, zatímco další zaměstnanci mluví o tom, že o práci přišla většina lidí zodpovědných za vývoj. Zpráva přichází jen pár dní po vydání verze pro Nintendo Switch 2.
Verze pro VR přitom nebyla vůbec špatná! Bohužel převedení na ploché obrazovky ztratilo spoustu svého kouzla. Bez 3D prostoru je hra zkrátka ošklivá a bez nutnosti ovládání gesty prostě příliš nudná a těžkopádná. Snaha vyždímat nějaké ty prodeje z konzolových a PC verzí, tak zjevně nedopadla a dvoudílný příběh o událostech na v kolonii Purdan rozuzlení nedostane.
Na druhé straně to neznamená konec Vetřelce ve hrách. Creative Assembly například nedávno potvrdili pokračování výtečného survival hororu Alien: Isolation 2, který se nebude odehrávat na palubě vesmírné stanice, ale na povrchu neznámé planety. Stejně jako Rogue Incursion pak bude Isolation 2 pohánět Unreal Engine 5. Vydání je ale ještě roky vzdálené.