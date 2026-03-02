Rozšíření pro Doom: The Dark Ages bude tak obří, že by mohlo být samostatné pokračování
2. 3. 2026 13:30

Jelikož od vydání Doom: The Dark Ages utekl už téměř rok, fanoušci začínali být trochu nejistí ohledně slibovaného DLC, o němž id Software stále mlží. Někteří tak už čekání vzdali a došli k závěru, že ho studio vzhledem k nízkému zájmu nakonec odpískalo. Jak se ovšem zdá, pravý důvod ticha leží někde jinde. Za dlouhý vývoj může prý velikost stále chystaného rozšíření.

Vedoucí projektu Hugo Martin se během nového streamu z cyklu Slayers Club Live o DLC trochu víc rozpovídal, ačkoliv zůstal v obecných rovinách. I ty ale zní moc dobře, jelikož Martin slíbil, že dodatek bude skutečně obří, až by se mohl rovnat samostatnému pokračování.

„Je tak velké. Podívejte, vím, že už je to nějakou dobu, co jsme vydali základní hru, zatímco vy čekáte na DLC, ale vězte, že je tohle rozšíření opravdu enormní. Je velké v podstatě jako pokračování. Nebo minimálně tak působí, je zkrátka gigantické,“ přislíbil Martin během streamu.

Protože chce autorský tým přinést velké množství obsahu, trvá vývoj o něco déle, než by se možná někomu líbilo. Hráče by to nicméně nemělo překvapit. Už The Ancient Gods pro Doom Eternal bylo natolik velké, že ho nakonec tým rozdělil na dvě části a proměnil do samostatně hratelného zážitku. Scénář, který by teoreticky mohl nastat i tentokrát.

Davy x Jones
Novinky
Vyrazte na Krakena v pirátské doomovce Davy x Jones a naloďte se na válečnou velrybu

Rozšíření pro The Dark Ages nepřinese jen pokračování středověkem šmrncnutého příběhu, ale i novinky v herních mechanismech. Kromě nové zbraně v podobě kopí to budou další pohybové dovednosti, mezi nimiž zřejmě nebude chybět perfektní úhyb. Martin ho naznačil během stejného streamu na dotaz jednoho z fanoušků, který chtěl úhybem nahradit systém parírování. Autor jen významně pohlédl do kamery a suše řekl, že jde o „zajímavý nápad“.

Koneckonců dlouhé čekání neznamená, že by kolem loňské střílečky panovalo naprosté ticho. V srpnu minulého roku přibyl arénový režim Ripatorium zaměřený na nekonečné vlny nepřátel, zatímco Modiphius Entertainment chystá stolní adaptaci, kde je na místě mírná obezřetnost.

