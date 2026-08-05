zdroj: Hangar 13

PC PlayStation 5 Xbox Series

Rozšíření Mafie zaplní otevřený svět vedlejšími aktivitami

5. 8. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

S novým příběhem v rozšíření Muž cti, který propojí nejnovější Mafia: Domovina s vůbec prvním dílem, se výrazně rozšíří taky aktivity v otevřeném světě na Sicílii. Ostrov v původní hře působil spíše jako kulisa pro lineární kampaň, samotné prozkoumávání a „žití“ ve světě ale bylo poměrně prázdné, což se vývojáři ze studia Hangar 13 pokusí napravit v DLC. Vyplývá to z nového gameplay traileru, který je ke zhlédnutí výše.

Mafia: The Old Country
Recenze
Mafia: The Old Country – recenze sicilské gangsterky

Mimochodem hra se už dočkala úpravy volnočasových aktivit prostřednictvím aktualizace s volnou jízdou z loňského listopadu, Muž cti má nicméně nabídku činností dále rozšířit. Jednou z klíčových postav rozšíření bude mladý Salieri, který se vrací v nových příběhových kapitolách. Zároveň poslouží jako zadavatel vedlejších úkolů, prostřednictvím nichž budou hráči poznávat další části Sicílie.

Salieri zpřístupní také několik typů samostatných výzev rozesetých po mapě. Patřit mezi ně budou přestřelky, atentáty, okruhové závody, časovky a silniční sprinty. Nebudete se ale muset zapojovat pouze do jeho zakázek. Ve volném režimu půjde také pátrat po psancích, plnit kaskadérské skoky nebo vydělávat dinari. Ty bude možné utrácet za nové zbraně, talismany, vozidla a oblečení pro Enza.

Nové aktivity by ale měly ze Sicílie vytvořit živější a zajímavější prostor, abyste v něm chtěli zůstat i po dokončení hlavního příběhu. Mafia: Domovina – Muž cti vychází 14.8. na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
mafie akční dlc italská mafie
Zdroje:
Hangar 13
Hry:
Mafia: Domovina Mafia: Domovina – Muž cti
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Endless Legend 2 - 1.0
Endless Legend 2 - 1.0
Mafia: The Old Country - Man of Honor Gameplay
Mafia: The Old Country - Man of Honor Gameplay
Fallout - New California
Fallout - New California
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání

Nejnovější články