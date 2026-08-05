Rozšíření Mafie zaplní otevřený svět vedlejšími aktivitami

S novým příběhem v rozšíření Muž cti, který propojí nejnovější Mafia: Domovina s vůbec prvním dílem, se výrazně rozšíří taky aktivity v otevřeném světě na Sicílii. Ostrov v původní hře působil spíše jako kulisa pro lineární kampaň, samotné prozkoumávání a „žití“ ve světě ale bylo poměrně prázdné, což se vývojáři ze studia Hangar 13 pokusí napravit v DLC. Vyplývá to z nového gameplay traileru, který je ke zhlédnutí výše.
Mimochodem hra se už dočkala úpravy volnočasových aktivit prostřednictvím aktualizace s volnou jízdou z loňského listopadu, Muž cti má nicméně nabídku činností dále rozšířit. Jednou z klíčových postav rozšíření bude mladý Salieri, který se vrací v nových příběhových kapitolách. Zároveň poslouží jako zadavatel vedlejších úkolů, prostřednictvím nichž budou hráči poznávat další části Sicílie.
Salieri zpřístupní také několik typů samostatných výzev rozesetých po mapě. Patřit mezi ně budou přestřelky, atentáty, okruhové závody, časovky a silniční sprinty. Nebudete se ale muset zapojovat pouze do jeho zakázek. Ve volném režimu půjde také pátrat po psancích, plnit kaskadérské skoky nebo vydělávat dinari. Ty bude možné utrácet za nové zbraně, talismany, vozidla a oblečení pro Enza.
Nové aktivity by ale měly ze Sicílie vytvořit živější a zajímavější prostor, abyste v něm chtěli zůstat i po dokončení hlavního příběhu. Mafia: Domovina – Muž cti vychází 14.8. na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.