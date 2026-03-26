Rozšíření Fallout: London se odkládá. Na modifikaci pracuje jen zlomek lidí
zdroj: FOLON

26. 3. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Další vývoj obřího a ambiciozního modu Fallout: London zpomaluje. Tým FOLON potvrdil, že na projektu nyní pracuje už jen kostra původních tvůrců, což znamená odklad připravovaného DLC. K masivnímu propouštění, jak je v herním průmyslu zvykem, ale nedošlo. Členové studia se věnují jiným povinnostem.

Druhé velké rozšíření s názvem Last Orders mělo původně dorazit v dubnu, ale tento termín už neplatí. Vedoucí projektu Dean Carter na Discordu vysvětlil, že vývoj nyní probíhá ve volném čase menší skupiny vývojářů, kteří se soustředí na opravy a aktualizace modifikace jako takové a taky dokončení rozšíření. Zároveň zmínil osobní důvody a také komplikace v zákulisí, které vývoj zpomalily. Přesto ujistil, že DLC stále vzniká a tým se snaží projekt posouvat kupředu, konkrétní datum vydání však nenabídnul.

Zpomalení souvisí i s tím, že Team FOLON se postupně transformuje z modderské skupiny na plnohodnotné indie studio. Část kapacit se tak přesouvá k vlastním projektům a dalším aktivitám, včetně plnění závazků spojených s dřívější Kickstarter kampaní.

Vedle Last Orders tým stále plánuje i další obsah, například update Wildcard, který má přidat alternativní příběhovou linii inspirovanou New Vegas, kde hráč převezme kontrolu nad hlavní dějovou linií.

Fallout: London, postavený na základech Fallout 4, patří mezi nejambicióznější fanouškovské projekty posledních let a v mnoha ohledech překonává kvality původní hry od Bethesdy. Loni na podzim do Fallout: London vyšlo bezplatné rozšíření Rabbit and Pork a taky zjednodušený instalační program, který zprovoznění modu výrazně zjednodušuje. Současná situace ale ukazuje, jak náročné je udržet tak rozsáhlý mod při životě bez plného týmu a stabilního zázemí.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
