Rozpočet Zaklínače 4 má být astronomický. Bude nový díl desetkrát dražší než trojka?
Rozpočet Zaklínače 4 má být astronomický. Bude nový díl desetkrát dražší než trojka?

26. 1. 2026 15:00

Na Zaklínače 4 si ještě nějakou dobu počkáme, což přirozeně vytváří úrodnou půdou pro divoké zprávy a spekulace. Nemyslím teď nutně fanouškovské teorie o tom, kam se slovanský fantasy svět posune, ale také ryze pragmatické otázky. Třeba na kolik zlotých novinka vyjde.

Není žádným tajemstvím, že je CD Projekt RED ambiciózní a pracuje hned na několika vysokoprofilových projektech zároveň. Kromě Zaklínače 4 se chystá třeba pokračování Cyberpunku 2077 nebo podpora vývoje remaku první hry s Geraltem. Právě čtvrtý díl by ale podle všeho měl spolknout zdaleka největší rozpočet.

S prvním závratným odhadem přišel analytik Mateusz Chrzanowski z renomované polské investiční banky Noble Securities. Podle něho by vývoj Zaklínače 4 mohl vyjít na zhruba 1,4 miliardy polských zlotých, v přepočtu přes 8 miliard korun. Podobnou částku by si navíc měla vyžádat i marketingová kampaň, což by celkové náklady vyšvihlo až na 16 miliard korun.

Odhad je překvapivý hned z několika důvodů. Rozpočtem by se hra vyrovnala nejdražším hollywoodským produkcím, například třetímu Avatarovi. Zároveň by šlo o téměř dvojnásobek nákladů na Cyberpunk 2077 (9 miliard se vším všudy), který už tak byl jednou z nejdražších videoher historie. V porovnání s rozpotčtem Zaklínače 3 pak už jde o téměř desetinásobek.

Geralt
Novinky
Svět Zaklínače plný Geraltů. S multiplayerovým modem si užijete Zaklínače 3 s přáteli

Částka jde nicméně trochu proti prosincovému odhadu stejného analytika, kdy tvrdil, že by celá nová trilogie měla vyjít na 18,5 miliardy korun. V takovém případě by drtivou většinu rozpočtu spolkl první díl. Je nicméně pravděpodobné, že tehdy mluvil pouze o nákladech na samotný vývoj, bez započítání marketingu. Nadále také platí předpoklad, že by všechny tři díly trilogie měly vyjít do konce roku 2033.

Přestože je odhadovaný budget olbřímí, zřejmě nebude rekordmanem. Už teď se spekuluje, že Grand Theft Auto VI by mohlo Rockstar a Take-Two stát až 2 miliardy dolarů, tedy skoro 41 miliard korun. Ale CD Projekt si na potřebnosti v mezičase jistě vydělá, třeba spekulovaným letošním rozšířením pro své deset let staré RPG.

Nejnovější články