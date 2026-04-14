Rozmíšky a nespokojenost s vedením. Studio podepsané pod Wuchang: Fallen Feathers se rozpadlo

Čínskou soulsovku Wuchang: Fallen Feathers považuju za nejlepší imitaci práce FromSoftware. Proto mě dost mrzí, že se pokračování zřejmě nikdy nedočkáme. A to výjimečně nikoliv kvůli špatným finančním výsledkům, ale kvůli neshodám ve studiu Leenzee.
Podle informací serveru SavePoint Gaming měl producent a režisér Sia Sijüan opustit studio Leenzee ještě před oslavami lunárního nového roku, tedy v polovině února. Samotné studio situaci oficiálně nekomentovalo, ale více zdrojů, včetně čínského webu Gamersky, tvrdí, že jde o pravdivé informace.
Za normálních okolností by odchod jednoho člověka nemusel znamenat zásadní problém, v tomto případě se ale situace vyvinula dramatičtěji. Podle dostupných zpráv mělo nové vedení vývojáře přesunout na outsourcing nebo podpůrné práce pro jiné projekty. Většina týmu s tím ale nesouhlasila, což vedlo k rozpadu klíčové části vývojářského jádra.
To by vysvětlovalo i dlouhé ticho kolem hry. Poslední aktualizace dorazila loni v listopadu a od té doby se kolem projektu nic zásadního neděje, přestože by úspěch nové značky naznačoval další podporu. Není jasné, jestli se plánovala rozšíření, DLC nebo alespoň menší patche, ale současná situace budí dojem, že další obsah je v ohrožení.
Jediným pozitivem je, že Sia Sijüan podle všeho nezmizel ze scény. Naopak si měl založit nové studio, i když o jeho plánech zatím nepadly žádné konkrétní informace. Wuchang: Fallen Feathers tak zůstává v nejisté pozici. Hra, která mohla odstartovat novou sérii, tak stejně dobře mohla být debutem a zároveň i labutí písní. Velká škoda.