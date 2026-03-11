Rozjedete Crimson Desert? Očekávané fantasy RPG odhaluje hardwarové nároky
Rozjedete Crimson Desert? Očekávané fantasy RPG odhaluje hardwarové nároky

11. 3. 2026 13:30 | autor: Jakub Malchárek

Crimson Desert
Fantasy RPG Crimson Desert patří mezi jedny z nejočekávanějších březnových titulů. I kvůli krásné grafice a nezveřejnění toho, jak bude hra vypadat na konzolích, existovaly určité obavy z toho, jaké bude mít hardwarové nároky. Studio Pearl Abyss teď týden před vydáním ale ukazuje, že optimalizaci mají v malíku a různé konfigurace a grafická nastavení nijak nevybočují z průměru.

Než se pustíme do analýzy PC, je dobré zmínit, že Crimson Desert počítá i s handheldy. Pro představu: hra vám poběží například na ROG Xbox Ally, a to v 720p a 40 FPS. U výkonnějšího Xbox Ally X pak dosáhnete v performance režimu na upscalovaných 1080p a 60 FPS s frame generation a FSR 3 Super Resolution, v případě režimu kvality pak v 1080p a 30 FPS. Kompromis v podobě balance režimu nabídne opět upscalovaných 1080p s FSR 3 Super Resolution a 40 FPS.

Crimson Desert Hardware zdroj: Pearl Abyss

Pearl Abyss konečně odhalili i závoj nad tím, jak hra poběží na konzolích a pozitivní je, že se žádné drama nekoná. Na PS5 a Xboxu Series X počítejte s klasickými režimy – tedy performance s 1080p a 60 FPS, quality s upscalovaným rozlišením 4K a 30 FPS s hezčím ray traycingem, a kompromis v podobě balanced režimu, který pro 120Hz panely umožní 4K ve 40 FPS. Specifikace zmiňují i vyšší výkon pro PS5 Pro v podobě upscalovaného 4K a 60 FPS s kvalitnějším ray tracingem, nebo skutečném 4K a 30 FPS s ray tracingem na Ultra. Myslí se i na slaboučký Xbox Series S, kde si zahrajete v perfomance režimu v 720p a 40 FPS, anebo FullHD s 30 FPS, v obou případech bez ray tracingu.

No a teď to nejdůležitější: PC konfigurace. Abyste hru rozjeli v nejnižší grafické kvalitě ve FullHD a 30 FPS, vystačíte si s ekvivalentem grafiky GeForce GTX 1060 a procesorem i5-8500. Pearl Abyss nicméně doporučuje konfiguraci alespoň na úrovni GeForce RTX 2080, respektive Radeon RX 6700 XT, procesorem i5-11600K/Ryzen 5 5600. S tímto dosáhnete střední grafické nastavení s 60 FPS při FullHD rozlišení, případně na 30 FPS ve 4K. Pro vytažení všech grafických parametrů na maximum a hraní v 60 FPS při 4K rozlišení už ale potřebujete RTX 5070 Ti/Radeon RX 9070 XT a procesory i5-13600K/Ryzen 7 77002X. Ve všech případech si pak vystačíte s 16 GB RAM.

Crimson Desert Hardware zdroj: Pearl Abyss

Instalace pak vyžaduje SSD a nepříliš dietních 150 GB místa na disku. Crimson Desert vychází 19. března na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Tagy:
fantasy MMORPG pvp
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
