Rozčilovalo vás příliš těžké lezení v Peak? V novém updatu si obtížnost můžete přizpůsobit
zdroj: Landcrab

31. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ruku nahoru, kdo si v multiplayerovém horolezeckém šílenství Peak vysloužil zlatou šerpu? Tedy tu za zdolání hry na nejvyšší obtížnost – s rychlejším hladověním, beze smrti, s mrazivými nocemi, slabší výdrží a nutnosti na vrchol vynést světlici ze základního tábora? Pokud patříte mezi méně zdatné lezce, které přílišná obtížnost frustrovala, tvůrci pro vás mají řešení v novém updatu.

Nová aktualizace vám dává do rukou nebývalou kontrolu nad tím, jak si výstup na vrchol vlastně chcete užít. Tvůrci přidali rozsáhlé možnosti nastavení, které umožňují hru přizpůsobit do nejmenších detailů – včetně poněkud výmluvně pojmenovaného režimu „Grapple Mode (Stupid)“. Nové nastavení jde přitom mnohem dál než jen k počasí. Vývojáři ze studií dovolují deaktivovat prakticky jakékoliv nebezpečí – od zranění pádem přes pavouky až po systém hladu.

Recenze
Peak – recenze kooperačního horolezectví

Tyto vlastní expedice fungují odděleně od standardního režimu, takže slouží čistě pro zábavu a nepřinášejí žádné odměny ani odznaky. Možná i proto si autoři dovolili přidat výše zmíněný režim přitahovacího háku, ve kterém má každý hráč k dispozici neomezený záchranný hák. Jinými slovy, žádné modifikace nejsou potřeba – nástroje na rozbití herní rovnováhy má tentokrát každý přímo po ruce.

Vývojáři mysleli i na lidi, kteří nemají příliš volného času. V režimu mini run si místo kompletního průchodu všemi šesti biomy vyberete jen jeden z nich. Třeba kalderu, abyste si lezení v lávovém prostředí lépe natrénovali. Novinka, která by ale leckoho mohla přesvědčit k plnohodnotnému výstupu, je ukládání postupu u táboráků. Pokud se k nim vrátíte dřív, než aktuální mapa odrotuje, můžete pokračovat tam, kde jste skončili. Některé biomy totiž dokážou dát pořádně zabrat a možnost na chvíli vydechnout před dalším pokusem přijde vhod.

Jako u většiny aktualizací Peaku, i tentokrát autoři lákají na několik zábavných překvapení, která si hráči musí objevit sami. Zároveň naznačují, že nabídka vlastních expedic se bude dál rozšiřovat. A pokud už teď existují modifikace, které zvedají limit čtyř hráčů až na dvacet, je otázka, kam až to může zajít oficiální cestou. V tomhle směru má Peak najednou otevřené dveře prakticky kamkoliv.

horolezectví online multiplayer kooperace indie hra
PC Gamer, Landfall
Peak
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
