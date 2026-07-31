Ron Gilbert se vrací a s ním i jedna z nejlepších adventur posledních let: Thimbleweed Park

Thimbleweed Park je učebnicovým příkladem fenomenální adventury ze staré školy, která svou twinpeaksovskou atmosférou nestrhla pouze Pavla Dobrovského. Ron Gilbert, duchovní otec The Secret of Monkey Island, s ní zase jednou dokázal, že je mistrem svého řemesla, což v ideálním případě potvrdí i čerstvě oznámené pokračování.
Jelikož od prvního dílu uteklo už devět let, Thimbleweed Park 2 překvapil i ty největší fanoušky. Sny se ale, zdá se, občas plní a dost možná i kvůli menšímu úspěchu jeho předchozího projektu Death by Scrolling se Gilbert rozhodl vsadit na jistotu a vrátit se k jednomu ze svých nejúspěšnějších titulů.
„Mám dobrou a špatnou zprávu. Dobrou zprávou je, že jsme právě zahájili vývoj hry Thimbleweed Park 2, která by měla vyjít na začátku roku 2028. Vydáme ji vlastním nákladem s pomocí soukromého investora,“ oznámil na svém blogu.
Dobrou zprávou potom je, že špatné zprávy žádné nejsou. Tvůrce potvrdil, že k pokračování se vrátí i původní tvůrčí tým, do něhož patří Mark Ferrari, Gary Winnick, David Fox, Octavi Navarro a Robert Megone. Agenti Reyes a Ray tentokrát budou řešit novou záhadu těla zanechaného v Edmund Mansion.
Oficiální popis mluví o tom, že nejde o příběhové pokračování ani prequel. Zkrátka se těšte na další podivnou noc v zapomenutém koutu civilizace, tentokrát s klasickou „whodunit“ detektivní zápletkou, kdy musíte zjistit, kdo z přítomných v sídle za mrtvým tělem stojí. A jak to tak bývá, ono tělo je nejmenší z vašich problémů.
Vzhledem k tomu, že vývoj je na začátku, bude chvíli trvat, než se objeví další informace. Jak Gilbert potvrdil, s vydáním se v ideálním případě počítá na začátek roku 2028 na PC, Mac i Linux. Konzolové varianty by teoreticky mohly vyjít později.