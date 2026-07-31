Ron Gilbert se vrací a s ním i jedna z nejlepších adventur posledních let: Thimbleweed Park
zdroj: tisková zpráva

Ron Gilbert se vrací a s ním i jedna z nejlepších adventur posledních let: Thimbleweed Park

PC MAC Linux

31. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Thimbleweed Park 2
Thimbleweed Park 2
Thimbleweed Park 2
Galerie

Thimbleweed Park je učebnicovým příkladem fenomenální adventury ze staré školy, která svou twinpeaksovskou atmosférou nestrhla pouze Pavla Dobrovského. Ron Gilbert, duchovní otec The Secret of Monkey Island, s ní zase jednou dokázal, že je mistrem svého řemesla, což v ideálním případě potvrdí i čerstvě oznámené pokračování.

Jelikož od prvního dílu uteklo už devět let, Thimbleweed Park 2 překvapil i ty největší fanoušky. Sny se ale, zdá se, občas plní a dost možná i kvůli menšímu úspěchu jeho předchozího projektu Death by Scrolling se Gilbert rozhodl vsadit na jistotu a vrátit se k jednomu ze svých nejúspěšnějších titulů.

„Mám dobrou a špatnou zprávu. Dobrou zprávou je, že jsme právě zahájili vývoj hry Thimbleweed Park 2, která by měla vyjít na začátku roku 2028. Vydáme ji vlastním nákladem s pomocí soukromého investora,“ oznámil na svém blogu.

Dobrou zprávou potom je, že špatné zprávy žádné nejsou. Tvůrce potvrdil, že k pokračování se vrátí i původní tvůrčí tým, do něhož patří Mark Ferrari, Gary Winnick, David Fox, Octavi Navarro a Robert Megone. Agenti Reyes a Ray tentokrát budou řešit novou záhadu těla zanechaného v Edmund Mansion.

gp_thimbleweed
Video
GamesPlay – hrajeme výbornou adventuru Thimbleweed Park

Oficiální popis mluví o tom, že nejde o příběhové pokračování ani prequel. Zkrátka se těšte na další podivnou noc v zapomenutém koutu civilizace, tentokrát s klasickou „whodunit“ detektivní zápletkou, kdy musíte zjistit, kdo z přítomných v sídle za mrtvým tělem stojí. A jak to tak bývá, ono tělo je nejmenší z vašich problémů.

Vzhledem k tomu, že vývoj je na začátku, bude chvíli trvat, než se objeví další informace. Jak Gilbert potvrdil, s vydáním se v ideálním případě počítá na začátek roku 2028 na PC, Mac i Linux. Konzolové varianty by teoreticky mohly vyjít později.

Smarty.cz
Tagy:
adventura Twin Peaks mysteriózní
Zdroje:
Terrible Toybox
Hry:
Thimbleweed Park 2
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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