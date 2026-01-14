Rok sotva začal a Ubisoft už kuchá další dvě studia
Rok sotva začal a Ubisoft už kuchá další dvě studia

14. 1. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Sotva nám začal rok 2026 a Ubisoft už provádí další personální škrty. Francouzský vydavatel oznámil druhou vlnu propouštění během jediného měsíce. Končí halifaxská pobočka, jen dva týdny poté, co si tamní zaměstnanci odhlasovali založení odborů. Vydavatel ale trvá na tom, že mezi těmito dvěma událostmi není přímá souvislost. Má jít pouze o shodu okolností v rámci dlouhodobého plánu na zeštíhlení firmy.

Studio se specializovalo především na mobilní projekty jako Assassin’s Creed Rebellion a Rainbow Six Mobile. K uzavření se ostře vyjádřila i odborová organizace CWA Canada. Její prezidentka Carmel Smyth označila situaci za devastující a uvedla, že odbory podniknou veškeré dostupné právní kroky, aby bylo prokázáno, že rozhodnutí Ubisoftu skutečně nesouvisí se snahou zaměstnanců kolektivně se organizovat. O práci přišlo 71 lidí.

Charlie Guillemot
Novinky
Výkonný ředitel nové dceřiné firmy Ubisoftu je syn Yvese Guillemota. Nejde o protekci, ohrazuje se

Druhá vlna propouštění se pak dotkne švédských studií Massive Entertainment a Ubisoft Stockholm. Celkově má být ohroženo zhruba 55 pracovních pozic v Malmö a Stockholmu. Podle vyjádření, které Ubisoft poskytl serveru IGN, jde o pokračování reorganizace zahájené loni na podzim. Tehdy firma spustila takzvaný „dobrovolný program kariérní změny“, který měl snížit stavy bez přímého propouštění. Zjevně to ale nestačilo. Ubisoft teď mluví o dokončení dlouhodobého plánu, personálním auditu a jasnější představě o tom, kolik lidí vlastně oba týmy potřebují, aby mohly fungovat udržitelně.

Massive Entertainment patří mezi nejvýznamnější studia Ubisoftu. Ve švédském Malmö vznikla série Tom Clancy's The Division, stejně jako nedávné akční adventury s otevřenými světy Star Wars Outlaws a Avatar: Frontiers of Pandora. Ubisoft Stockholm mezitím pracuje na dosud neoznámené hře. Firma zároveň tvrdí, že dlouhodobé směřování obou studií by aktuální škrty neměly ovlivnit.

Ubisoft má za sebou několik velmi složitých let. I když se některé projekty, například Assassin's Creed Shadows, setkaly s úspěchem, jeden silný titul podle všeho nestačí k uklidnění investorů ani stabilizaci firmy. Už loni proto Ubisoft oznámil spolupráci s čínským gigantem Tencentem na založení nové společnosti Vanguard Studios, která má převzít vývoj klíčových značek jako Assassin's Creed, Far Cry nebo Rainbow Six.

