Rok Kingdom Come 2. Přes 5 milionů zabitých v opilosti

zdroj: Warhorse

5. 2. 2026 10:30

Kingdom Come: Deliverance 2 slaví první výročí od vydání. České studio Warhorse se proto podělilo o krátkou infografiku se zajímavými čísly o Jindřichových dobrodružstvích a nesnázích. Zaujme především počet uražených mil, počet zamordovaných pocestných a láska k jablkům.

Kingdom Come: Deliverance 2 Inforgrafika zdroj: Warhorse

Celkem hráči v roli Jindřicha vzali život skoro půl miliardy lidí. Konkrétně Jindrovým mečem, palcátem či dřevcem padlo neskutečných 452,8 milionů duší. Což je zhruba počet obvytel států Evropské unie a ještě dva miliony k dobru. Když se řekne A, musí zaznít také B, a to, že Jindřich ve své dobrotivosti ušetřil 97,5 milionů životů. Čili zhruba všechny obvytele Vietnamu.

Když se Jindra napije, to pak lítají pecky – v opilosti sejmul 5,4 milionů protivníků. Což můžeme klidně vztáhnout na obyvatele celé středověké Anglie, slušný hospodský tah. Hráči pak v KCD2 zvládli perfektně vykrýt 1,6 miliardy úderů.

Kingdom Come: Deliverance 2
Novinky
Tlustý Jindra? Mechanismus přibírání byl v Kingdom Come 2 nakonec příliš komplikovaný

Hráči a hráčky pak na Trosecku a Kutnohorsku zdolali přes 667 milionů mil, což už je vzdálenost skutečně kosmického měřítka – slunce ji urazí za necelou hodinu a kdybyste se na takovou procházku vydali od Slunce, doputujete někde mezi Jupiter a Saturn.

Milovníci alchymistické minihry uvařili 69,7 milionů lektvarů a dále pak hráči nasytili Jindrovo břicho 48,8 miliony jablek, což je asi 440 plně naložených kamionů aneb Vitamíny na několik životů.

Že je Kingdom Come: Deliverance 2 populární, není pochyb. Například v naší čtenářské anketě zvítězilo rovnou v kategorii hra roku, nejlepší příběh, nejlepší soundtrack a nejlepší RPG.

RPG historická česká hra otevřený svět
Warhorse
Kingdom Come: Deliverance 2
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
