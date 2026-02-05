Rok Kingdom Come 2. Přes 5 milionů zabitých v opilosti

Kingdom Come: Deliverance 2 slaví první výročí od vydání. České studio Warhorse se proto podělilo o krátkou infografiku se zajímavými čísly o Jindřichových dobrodružstvích a nesnázích. Zaujme především počet uražených mil, počet zamordovaných pocestných a láska k jablkům.
Celkem hráči v roli Jindřicha vzali život skoro půl miliardy lidí. Konkrétně Jindrovým mečem, palcátem či dřevcem padlo neskutečných 452,8 milionů duší. Což je zhruba počet obvytel států Evropské unie a ještě dva miliony k dobru. Když se řekne A, musí zaznít také B, a to, že Jindřich ve své dobrotivosti ušetřil 97,5 milionů životů. Čili zhruba všechny obvytele Vietnamu.
Když se Jindra napije, to pak lítají pecky – v opilosti sejmul 5,4 milionů protivníků. Což můžeme klidně vztáhnout na obyvatele celé středověké Anglie, slušný hospodský tah. Hráči pak v KCD2 zvládli perfektně vykrýt 1,6 miliardy úderů.
Hráči a hráčky pak na Trosecku a Kutnohorsku zdolali přes 667 milionů mil, což už je vzdálenost skutečně kosmického měřítka – slunce ji urazí za necelou hodinu a kdybyste se na takovou procházku vydali od Slunce, doputujete někde mezi Jupiter a Saturn.
Milovníci alchymistické minihry uvařili 69,7 milionů lektvarů a dále pak hráči nasytili Jindrovo břicho 48,8 miliony jablek, což je asi 440 plně naložených kamionů aneb Vitamíny na několik životů.
Že je Kingdom Come: Deliverance 2 populární, není pochyb. Například v naší čtenářské anketě zvítězilo rovnou v kategorii hra roku, nejlepší příběh, nejlepší soundtrack a nejlepší RPG.